- Vi ønsker at holde familier sammen, siger præsident Donald Trump om migrantfamilier ved grænsen til Mexico.

København. Præsident Donald Trump varsler et direktiv torsdag, som skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænser.

- Vi ønsker at holde familier sammen, siger Trump i Det Hvide Hus.

- Vi underskriver et direktiv om kort tid, siger han og tilføjer, at han håber dette vil ske parallelt med ny lovgivning på området, der skal godkendes i Kongressen torsdag.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad det er Trump vil underskrive.

Præsidenten har tidligere givet Demokraterne skylden for familieadskillelserne ved grænsen, som Trump er blevet voldsomt kritiseret i og uden for USA i de seneste dage.

Ifølge en tidligere rapport fra tv-stationen Fox News hed det, at Trump ville underskrive et direktiv, som ville give tilladelse til, at forældre og børn i migrantfamilierne kan blive længere sammen.

Siden maj er 2342 børn blevet adskilt fra deres forældre ved Mexicos grænse, da de sammen med deres forældre har forsøgt at krydse grænsen ulovligt. Det viser de seneste officielle tal.

Udlændingedebatten er i øjeblikket øverst på dagsordenen i Washington, hvor man afventer en ny lovpakke om strengere udlændingelove. Det er usikkert om den stemmes igennem.

Ifølge avisen The Washington Post forsøger præsidenten at bruge adskillelsen af familier til at presse Demokraterne til at stemme for lovpakken i Kongressen.

/ritzau/AP