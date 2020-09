USA er meget tæt på at have udviklet en vaccine, lyder det fra den amerikanske præsident.

USA's præsident, Donald Trump, mener, at en amerikansk vaccine mod coronavirus formentlig kan være klar om tre-fire uger.

Det siger han på tv-stationen ABC News. Her er Trump inviteret til at svare på spørgsmål fra vælgere forud for det kommende præsidentvalg.

- Vi er meget tæt på at have en vaccine. Hvis I vil kende sandheden, så ville det måske have taget den tidligere regering år, før den havde en vaccine på grund af FDA (USA's lægemiddelstyrelse, red.) og alle tilladelserne.

- Vi er uger fra at få den, I ved, det kunne være tre uger, fire uger, siger Donald Trump.

Over hele verden er man i disse måneder i fuld gang med at udvikle en eller flere vacciner, der kan beskytte mod coronavirus, som har udviklet sig til en pandemi.

Donald Trumps udtalelse kommer syv uger før præsidentvalget, hvor amerikanerne skal vælge mellem Trump eller demokraten Joe Biden som præsident de næste fire år.

I modsætning til Trumps udtalelser har sundhedseksperter i toppen af den amerikanske regering vurderet, at det først vil være muligt at distribuere en coronavaccine næste år.

Tidligere tirsdag fortalte repræsentanter for Tysklands lægemiddelstyrelse, at de første godkendelser af coronavacciner kan komme i slutningen af året - eller i begyndelsen af 2021. Det er lægemiddelstyrelsen, der har ansvaret for godkendelsen af vacciner.

Repræsentanterne understregede i den forbindelse, at der ikke vil blive gået mindre grundigt til værks end normalt, når ansøgningerne om vaccinegodkendelser kommer.

/ritzau/