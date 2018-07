Dronning Elizabeth var måske helt ikke fornøjet, og Twitter-folket bemærkede også én detalje under Donald Trumps besøg i Storbritannien.

Under USAs præsident Donald Trumps timelange besøg hos den britiske dronning på Windsor Castle fredag drak de to statsoverhoveder te og trykkede hænder. Et akavet øjeblik stak ud på sociale medier - nemlig, da præsident Trump overhalede dronningen i stedet for at sørge for at holde sig et halvt skridt bag hende, som det ellers er etiketten, når man omgås de kongelige.

Foto: Times Richard Pohle Vis mere Foto: Times Richard Pohle

Selv om det næsten majestætsfornærmende øjeblik var overstået i løbet af under 20 sekunder, nåede flere at bemærke, at Trump dermed begik en fejl, man bare ikke må. Som journalisten Simon Ricketts skrev på Twitter, lignede dronningen en, der var i gang med at træne en hund, mens Trump lignede en, der ved at være at gå pænt.

This is hilarious. The Queen acting like she’s training one of her dogs as Trump struggles to master the art of walking. pic.twitter.com/M7tNwJFlOX — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) July 13, 2018

I’m no royalty expert, but I’m confident cutting the Queen off is frowned upon

Tidligere på dagen fulgte Donald Trump og hans hustru, Melania, heller ikke etiketten, da de glemte at bukke og neje for dronningen. Førstedamens kommunikationschef meddelte senere, at Melania var blevet briefet om den kongelige protokol, men at det var uklart, hvorvidt præsidenten havde fået samme rådgivning.

Dronning Elizabeth, der ikke just er kendt for at signalere meget med ansigtsudtryk, lod ikke til at bemærke præsidentens fadæse.