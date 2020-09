USA har ikke set beviser på forgiftning af Putin-kritiker, men tvivler ikke på tyske resultater, siger Trump.

USA har tænkt sig at kigge "meget seriøst" på sagen om den mulige forgiftning af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Det siger præsident Donald Trump sent fredag aften dansk tid på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump oplyser, at Washington endnu ikke har beviser på, at Navalnyj er blevet forgiftet. Men han siger samtidig, at USA ikke har nogen grund til at tvivle på den tyske regerings resultater.

Den tyske regering oplyste onsdag, at det er ubestrideligt, at Navalnyj blev forgiftet med nervegiften Novitjok.

Konklusionen kom på baggrund af en toksikologisk undersøgelse, der blev foretaget på et militært laboratorie.

- Ud fra hvad Tyskland siger, virker det til at være tilfældet. Jeg vil blive meget sur, hvis det er sådan, siger Trump på pressemødet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Præsidenten oplyser, at han snart forventer at modtage dokumentation for sagen, så USA kan komme med sin egen afgørelse.

Aleksej Navalnyj blev fløjet til behandling i Tysklands hovedstad, Berlin, den 22. august - to dage efter at han blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva.

Han ligger fortsat i koma på hospitalet. Navalnyjs tilstand gik fredag i sidste uge fra alvorlig livsfare til mere stabil.

Flere lande, heriblandt Danmark og Tyskland, har fordømt Rusland i kølvandet på undersøgelsen.

Mere end 100 medlemmer af EU-Parlamentet har også opfordret til sanktioner mod landet.

Ifølge dpa siger Trump på pressemødet, at han godt kan forstå ønsket om at skride til handling mod Rusland. Men Trump insisterer også på, at han fortsat har et godt forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Rusland har taget kraftigt afstand fra enhver beskyldning om, at landet har noget at gøre med forgiftningen af Aleksej Navalnyj.

Oppositionspolitikeren er ifølge Reuters den mest prominente og populære modstander af Vladimir Putin i Rusland.

/ritzau/