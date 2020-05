Donald Trump er sikker på, at USA har en vaccine mod coronavirus klar inden 2021 og vil åbne skoler igen.

USA har en vaccine mod coronavirusset klar inden udgangen af året.

Det siger præsident Donald Trump natten til mandag dansk tid i et tv-program på Fox News.

- Vi er meget sikre på, at vi har en vaccine klar ved udgangen af i år, siger han.

Donald Trump siger også, at han opfordrer landets delstater til at åbne skoler og universiteter igen i september.

- Jeg vil gerne have dem åbnet igen, siger han.

I sidste uge sagde Anthony Fauci, som er topsundhedsrådgiver for Donald Trump og direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, at USA kan have en vaccine klar til januar.

Flere andre lande kæmper mod USA om at blive det første til at lancere en vaccine.

Donald Trump siger, at han vil blive glad, hvis et andet land når det før USA.

- Jeg vil tage hatten af for det land. Og jeg er ligeglad hvem. Jeg vil bare have en vaccine, der virker, siger Donald Trump.

Grunden, til at det kan tage mere end et år at udvikle en vaccine, er, at den først skal igennem en lang række test på blandt andet mennesker.

Donald Trump siger, at der er flere, der har meldt sig frivilligt som forsøgskaniner for vacciner.

Præsidenten medgiver i programmet, at hans prognose for en vaccine er tidligere end sine rådgiveres.

- Lægerne siger: "Du burde nok ikke sige det der." Jeg siger, hvad jeg tænker, siger Trump i programmet.

/ritzau/AFP