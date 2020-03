»Jeg vil gerne have, at USA igen suser afsted til påske.«

Sådan siger den amerikanske præsident Donald Trump i et helt nyt interview med tv-kanalen Fox News.

I interviewet understreger Trump, at USA ikke lukker ned på grund af influenza, selvom mange tusinde dør af den sygdom. Og derfor har præsidenten valgt datoen 12. april til at genåbne kæmpelandet.

Hermed siger den amerikanske præsident igen mange af sine egne eksperter imod.

Ifølge flere af de læger, der hver dag rådgiver Donald Trump og vicepræsident Mike Pence, har coronavirussen i USA langt fra nået sit højdepunkt.

Dr. Anthony Fauci, der leder corona-indsatsen fra Det Hvide Hus, mener blandt andet, at restriktionerne bør vare i over to måneder.

Tirsdag rundede USA 50.000 coronapatienter. Godt halvdelen af disse bor i New York.

Og statens guvernør Andrew Coumo deler bestemt ikke Donald Trumps optimisme.

Donald Trump og vicepræsident Mike Pence. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Coronavirussen kommer til at ramme USA som et løbsk godstog. Og allerede i næste uge kommer vi til at løbe tør for mange af de vigtigste hjælpemidler,« sagde Cuomo ved en pressekonferrence i New York City.

Under interviewet med Fox News mindede journalist Bill Hammer præsidenten om, at epidemien kan blive langt værre. Og til det svarede Donald Trump:

»Kuren kan gå hen og blive værre end sygdommen. Og jeg tror ærligt talt, at endnu flere vil dø, hvis vi fortsætter denne nedlukning.«

I det amerikanske senat arbejdede politikerne sent i aftes på den lovede hjælpepakke, der skal hjælpe både amerikanske firmaer og amerikanske lønmodtagere.