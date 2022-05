Der bør bruges flere penge på at sikre skolerne i USA frem for at sende militærhjælp til Ukraine.

Sådan lyder det i en tale fra Donald Trump, der som bekendt er forhenværende præsident i USA.

Ved talen, der fredag fandt sted ved en konference for våben, stillede Donald Trump spørgsmålstegn ved, hvordan USA har »40 milliarder dollars at sende til Ukraine, men ikke kan sikre sikkerheden i skolerne«.

Både sikkerheden på skoler og retten til at bære våben, har fyldt rigtig meget i USA, siden en 18-årige mand skød 21 mennesker en skole i byen Uvalde i Texas.

Her ses billeder af gravstederne, hvor de dræbte ved skoleskyderiet nu er begravet. Foto: MARCO BELLO Vis mere Her ses billeder af gravstederne, hvor de dræbte ved skoleskyderiet nu er begravet. Foto: MARCO BELLO

Helt konkret blev 19 elever samt to lærere skudt af en 18-årig mand, der tidligere har været elev på skolen.

Og nu vil Donald Trump altså hellere have, at der bruges flere penge på at beskytte skolerne end at bruge penge på at sende militær til Ukraine eller andre lande, der er ramt af krige.

Tidligere på måneden var der nemlig flertal i den amerikanske kongres for at sende næsten 40 milliarder dollars, svarende til 280 milliarder kroner, som en form for militærhjælp til Ukraine.

Men det vil den tidligere præsident altså hellere have skal gå til at sikre landets skoler mod nye skyderier.

»Før vi nationsbygger resten af ​​verden, bør vi bygge sikre skoler for vores egne børn i vores egen nation,« lød det fra Trump, der fik store klapsalver af tilhørerne.

Mødet blev holdt af National Rifle Association (NRA), som er den største amerikanske våbengruppe.

Det fandt sted i Houston, der ligger i Texas, hvor skyderiet fandt sted.

Donald Trump startede da også sin tale med at nævne navnene på alle de dræbte ved skoleskyderiet.