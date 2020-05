I weekenden åbnede den tyske Bundesliga op igen, mens stort set alle andre store sportsligaer ligger stille.

Men det er ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, forhåbentlig snart muligt at åbne op for andre store sportsgrene igen.

Det fortalte den golfglade præsident, da han ifølge Sky News ringede ind til et golfprogram for at give sine holdninger til, hvornår der skal kunne spilles blandt andet golfturneringer igen.

»Vi ønsker at komme tilbage til, hvor vi var, hurtigst muligt. Vi vil have store, store stadions fyldt med mennesker,« lød det blandt andet fra Trump.

Han kunne også berette, at han selv personligt var ved at være godt træt af, at han blev nødt til at se gamle golfturneringer på tv.

Kommentaren faldt fra præsidenten i forbindelse med en mindre velgørenhedsturnering spillet i Florida.

En turnering, der blev sendt på tv.

»Det er vidunderligt at se. Jeg er ved at være en smule træt af at se 10 år gamle turneringer, hvor man ved, hvem der vandt. Det er skønt at se, og det er skønt at tale med jer.«

»Vi vil have sport tilbage. Vi savner sport, og vi har brug for sport i forhold til vores psyke - vort lands psyke - og det er det, vi arbejder på,« lød det fra præsidenten.

Ud over den tyske Bundesliga, så er også Ultimate Fighting Championship blandt de første sportsgrene til at være tilbage. Således er UFC allerede begyndt igen med kampe for lukkede døre.

Men det var ikke det eneste, den amerikanske præsident blev spurgt ind til under sit interview med golf-livesendingen.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy deltog i den velgørenhedsturnering, som fandt sted i weekenden.

Den nordirske golfspiller Rory McIlroy. Foto: ALFREDO ESTRELLA Vis mere Den nordirske golfspiller Rory McIlroy. Foto: ALFREDO ESTRELLA

McIlroy har i forbindelse med coronakrisen været ude med hård kritik af netop Donald Trump for præsidentens håndtering af coronakrisen.

Og da Trump ringede ind til dækningen af programmet, blev han spurgt ind til netop McIlroys kritik.

Her var det for en gangs skyld en helt sober amerikansk præsident, der svarede følgende:

»En del af dem (golfspillere, red.) er faktisk meget aktive politisk. Mange af dem kan lide min politik rigtig meget, andre kan ikke. Dem, der ikke kan lide den, ser jeg ikke så meget til,« sagde Trump.