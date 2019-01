Præsidenten og topdemokrater kom onsdag tilsyneladende ikke nærmere en løsning på den fastkørte budgetkrise.

USA's præsident, Donald Trump, udvandrede onsdag fra et møde med topdemokraterne Nancy Pelosi og Chuck Schumer.

På mødet skulle parterne forsøge at blive enige om en løsning på den fastkørte budgetkrise.

Præsidenten kalder på Twitter mødet for "spild af tid".

- Har lige forladt mødet med Chuck og Nancy - et totalt spild af tid, skriver han og tilføjer:

- Jeg spurgte, hvad der ville ske om 30 dage, hvis jeg hurtigt åbner tingene op. Vil I så godkende et forslag om grænsesikkerhed, som omfatter en stålbarriere? Nancy sagde nej. Jeg sagde farvel, intet andet vil fungere.

De to demokrater kalder præsidentens udfald et "raserianfald". De siger, at mødet blev afbrudt, da de afviste at godkende finansiering af den omstridte grænsemur.

- Vi har igen set et raserianfald, fordi han ikke fik sin vilje. Det er trist og uheldigt, siger Chuck Schumer.

- Vi vil gerne finde en løsning. Vi tror på grænsesikkerhed. Vi har forskellige holdninger, tilføjer han.

Sammenbruddet i forhandlingerne kan øge sandsynligheden for, at præsidenten vil erklære en national krisesituation.

Det kan gøre det muligt for præsidenten af bygge muren, selv om Kongressen ikke godkender hans krav om at få 5,7 milliarder dollar øremærket til projektet.

Ifølge vicepræsident Mike Pence overvejer Donald Trump stadig muligheden for at bygge muren uden Kongressens godkendelse.

Adspurgt om, hvad præsidenten har opnået ved at udvandre fra mødet med Pelosi og Schumer, siger Pence:

- Jeg tror, præsidenten har gjort sin holdning klar i dag. Det bliver ingen aftale uden en mur.

Dele af den offentlige sektor har været lukket ned siden 22. december på grund af uenigheden om grænsemuren.

Præsidenten nægter at godkende en finanslov for 2019 uden penge til grænsemuren - et krav, som Demokraterne afviser at efterkomme.

Budgetkrisen betyder, at flere hundredtusinder offentligt ansatte er tvunget til at arbejde uden løn. Et tilsvarende antal er tvunget på orlov.

/ritzau/Reuters