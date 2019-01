Den amerikanske præsident Donald Trump er onsdag aften udvandret fra et møde med Demokraterne.

Mødet, hvor den delvise nedlukning af USAs offentlige sektor var på dagsordenen, blev ikke nogen helaftensforestilling.

Spørgsmålet om opførelsen af en mur langs USAs grænse til Mexico splitter partierne.

»Han spurgte Pelosi (Nancy Pelosi, Demokraternes talsmand i Kongressen, red.) om hun er enig med ham med hensyn til muren. Hun sagde nej. Og så rejste præsidenten sig og sagde, at 'så har vi ikke noget at diskutere'. Igen så vi et hysterisk raserianfald, fordi han ikke kan få det, som han vil have det,« siger Chuck Schumer, der er Demokraternes leder i Senatetet.

Hændelsesforløbet bekræftes af Donald Trump selv på Twitter.

'Jeg har lige forladt et møde med Chuck og Nancy, som var fuldstændig spild af tid,' skriver han og fortsætter:

'Jeg spurgte, hvad der ville ske i løbet af 30 dage, hvis jeg åbner det hele op - om Demokraterne vil stemme for grænsesikkerhed i form af en mur eller et hegn. Nancy sagde NEJ, og jeg sagde farvel - intet andet virker'.

Netop pointen om, at en mur mod Mexico er den eneste løsning var også blandt præsidentens budskaber i en tv-tale, han holdt natten til onsdag dansk tid.

Trump vil nedlægge veto mod ethvert budget uden mere en fem milliarder dollar afsat til at bygge barrieren. Demokraterne i Kongressen vil omvendt ikke stemme for et budget, hvor muren står som en udgiftspost.

Spørgsmålet deler også befolkningen. 47 procent betegner muren som 'overflødig' i en meningsmåling, som Morning Consult har foretaget for netmediet Politico.

Den delvise nedlukning af statsapparatet har stået på siden den 22. december.

Ifølge Trump kan den komme til at stå på 'i måneder eller år' - for så længe Demokraterne ikke vil give sig, har han heller ikke tænkt sig at gøre det.