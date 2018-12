Skoleskyderier i USA skal bekæmpes med bevæbnede lærere, lyder anbefalingen fra et udvalg for skolesikkerhed.

Flere skydevåben i skolerne skal forhindre flere skoleskyderier i USA.

Sådan lyder anbefalingen fra en kommission, som præsident Donald Trump har nedsat som reaktion på et stigende antal skoleskyderier i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udvalget anbefaler i en ny rapport, at amerikanske skoler bør overveje at bevæbne deres ansatte. Ligeledes lyder det fra udvalget, at krigsveteraner bør bruges som skolevagter.

Rapporten understreger dog, at det bør være op til den enkelte delstat og den enkelte skole at tage stilling til anbefalingerne.

Trump nedsatte Kommissionen for Skolesikkerhed efter et voldsomt skoleskyderi i Parkland i Florida i februar 2018. Her skød og dræbte en tidligere elev 17 personer.

En gruppe overlevende elever organiserede sig efterfølgende og satte gang i en national bevægelse, som kræver skrappere våbenkontrol i USA.

Men Trumps udvalg afviser bevægelsens krav om at øge aldersgrænsen for, hvornår man må købe et skydevåben.

Argumentet er, at de fleste gerningsmænd bag skoleskyderier anskaffer sig deres våben fra familiemedlemmer eller venner.

Derimod lyder anbefalingen, at ansatte på skolerne bør bevæbnes. Herunder også skolelærere.

- For effektiviteten og den umiddelbare reaktions skyld, lyder det i rapporten.

USA's præsident er tilfreds med rapportens anbefalinger, skriver nyhedsbureauet AP.

- Intet er mere vigtigt end at sikre vores nations børn, siger Trump.

Det er dog langt fra alle, der er begejstrede for kommissionens anbefalinger.

Blandt andet USA's to største fagforeninger for skolelærere kritiserer rapporten i hårde vendinger.

- Vi har ikke brug for flere våben i skolerne, siger Lily Eskelsen Garcia. Hun er præsident for fagforeningen National Education Association.

/ritzau/