Blot måneder efter at en krig mellem USA og Iran syntes tæt på, er der forsonlige toner mellem landene.

USA's præsident, Donald Trump, giver på Twitter udtryk for, at forholdet til Iran kan forbedres efter en fangeudveksling.

Præstestyret har således frigivet en amerikansk flådeveteran, mens USA har frigivet to iranske fanger.

Flådeveteranen, Michael White, havde fået coronavirus, mens han sad fængslet.

Han blev fløjet ud af Iran i et schweizisk jagerfly, der bragte ham til Zürich, hvor han blev modtaget af en højtstående amerikansk embedsmand.

- Jeg føler mig velsignet over, at kunne meddele at mareridtet er ovre, og at min søn er på vej hjem på sikker vis, siger flådeveteranens mor, Joanne, i en udtalelse.

Trump siger, at han har talt i telefon med White.

Samtidig taler han i sjældent venlige toner om Iran, som længe har været betragtet som USA's ærkerival.

For fem måneder siden truede Iran USA med blodig hævn og angreb en koalitionsbase som gengæld for det amerikanske drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

- Tak til Iran, det her viser, at en aftale er mulig, skriver Trump på Twitter om udvekslingen.

Hvad aftalen potentielt kunne indeholde, uddybes ikke.

