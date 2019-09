På anmodning fra Kina udskyder USA højere told på kinesiske varer med to uger, oplyser præsident Trump.

USA udskyder en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af 250 milliarder dollar med to uger.

Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, i et tweet natten til fredag dansk tid.

Forhøjelsen til 30 procent fra nu 25 procent udskydes til 15. oktober fra oprindeligt planlagt 1. oktober.

Trump oplyser, at udskydelsen sker på anmodning fra Kinas vicepremierminister, Liu He, samt som følge af, at Folkerepublikken Kina i år fylder 70 år.

