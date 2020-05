Donald Trump brugte den forgangne weekend på at pleje sit golfslag, og det har nu medført hård kritik af den amerikanske præsident.

Det er dog ikke på grund af selve spillet på golfbanen. I stedet er det præsidentens timing, som vækker vrede i USA.

Det skriver det norske medie VG.

For mens mange amerikanere brugte den såkaldte Memorial Day-weekend på at ære dem, der har mistet livet på grund af coronavirussen, havde den 73-årige præsident travlt med at spille golf i sin private klub i Virginia.

Tusindvis af amerikanere har mistet livet på grund af coronavirus, og derfor fik Trumps weekendplaner da også USA's tidligere vicepræsident Joe Biden op af stolen og til tasterne.

'Næsten 100.000 har mistet livet, og millioner står uden job. På samme tid bruger præsidenten dagen på at spille golf,' skrev Demokraternes præsidentkandidat lørdag på Twitter, hvorefter han søndag tilføjede:

'At være præsident er meget mere end at skrive Twitter-beskeder fra sin golfbil. Det kræver at tage ansvar for de største beslutninger i verden. Donald Trump var ikke forberedt på det.'

Mandag morgen valgte Donald Trump så at svare igen på weekendens kritik, da han sendte spydige kommentarer afsted mod både Joe Biden og Barack Obama.

'Søvnige Joes repræsentanter har skrevet om, at jeg spillede golf. De mener, at jeg i stedet burde have siddet i Det Hvide Hus. Hvad, de ikke sagde, var, at det er første gang, jeg har været ude at spille golf i næsten tre måneder,' skrev han på Twitter.

På samme tid hævder han desuden, at Biden konstant har en dårlig arbejdsmoral.

Ligesom han ifølge Trump har erstattet en anden demokrat i Barack Obama, som han mener 'spillede golf hele tiden', da han var præsident fra 2009 til 2017.

Memorial Day er en helligdag, der bliver afholdt den sidste mandag i maj, og det er den uofficielle start på den amerikanske sommer, som bruges til at ære dem, der har mistet livet i krige for landet gennem tiden. I år var fokus desuden rettet mod covid-19-ofre.