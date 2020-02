Trump siger, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at undgå, at coronavirusset spreder sig.

Risikoen for amerikanske borgere for at blive smittet med coronavirus er "meget lav".

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på et pressemøde efter midnat natten til torsdag dansk tid.

- På grund af alt, hvad vi har gjort, er risikoen for det amerikanske folk fortsat meget lav, siger han. Han tilføjer, at hans beslutninger blev "latterliggjort" i begyndelsen.

Samtidig siger Trump, at USA er "meget, meget klar" til at møde virustruslen.

Trump udpeger derfor også vicepræsident Mike Pence som den hovedansvarlige for forebyggelse og håndtering af coronavirus i USA.

- Mike vil arbejde med fagfolk og læger og alle andre, der arbejder for samme sag, siger Trump på pressemødet.

Trump siger, at han fortsat vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at undgå, at virusset spreder sig.

Han gentager også sit forslag om at afsætte 2,5 milliarder dollar til at bekæmpe virusspredning og vaccineudvikling. Beløbet svarer til knap 17 milliarder danske kroner.

Forslaget sendte han tidligere på ugen ind til Kongressen, der skal tage stilling til det.

Trump anerkender også den kinesiske præsident, Xi Jinping, for at arbejde "meget, meget hårdt" mod coronavirusset.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University i USA er der registreret 60 smittetilfælde af coronavirus i USA, heraf er en håndfuld erklæret raske igen.

USA's sundhedsminister, der også deltager i pressemødet natten til torsdag, siger, at risikoen for spredning af coronavirusset kan ændre sig "meget hurtigt".

Restriktioner mod at reje til Italien og Sydkorea, hvor virusset de seneste dage har tiltaget drastisk, kan ifølge Trump komme på tale, men ikke som det ser ud lige nu, siger han på pressemødet.

- Sydkorea er blevet ramt temmelig hårdt, Italien er blevet ramt temmelig hårdt. Og det er indlysende, hvad der er sket i Kina.

- Men igen ser antallet ud til at udjævne sig og gå ned i Kina, hvilket er meget gode nyheder, så vi får se, hvad der sker, siger den amerikanske præsident.

/ritzau/Reuters