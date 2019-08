Joseph Maguire vil tiltræde som fungerende efterretningschef efter Dan Coats 15. august, siger Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, udnævner Joseph Maguire, der er nuværende chef for det nationale antiterrorcenter, som fungerende efterretningschef i USA.

Det skriver Trump på Twitter natten til fredag dansk tid.

Joseph Maguire tiltræder 15. august, når den nuværende efterretningschef, Dan Coats, går af.

Meldingen kommer, efter at det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe, der var Trumps tidligere kandidat til posten, trak sig i sidste uge.

Ratcliffe besluttede at trække sig og blive i Kongressen efter at være blevet mødt af skarp kritik fra både demokrater og tidligere efterretningsfolk for at have manglende erfaring.

I stedet bliver det Joseph Maguire, der midlertidigt indtræder som efterretningschef, indtil en ny nomineret til posten bliver godkendt af Kongressen.

Trump fremhæver i sine tweets Maguires militære erfaring.

- Admiral Maguire har haft en lang og fremtrædende karriere i militæret, og trak sig tilbage fra den amerikanske flåde i 2010. Han har tjent på alle niveauer, skriver Trump på Twitter.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han vil gøre det godt.

Tidligere natten til fredag meddelte Trump desuden, at også vicedirektøren i den nationale efterretningstjeneste, Sue Gordon, trækker sig. Årsagen til fratrædelsen er ikke kendt.

Dan Coats, fratræder sin stilling som efterretningschef, efter at have været på kollisionskurs med Trump på flere områder.

Han indtog blandt andet en hård linje over for Rusland, som på mange områder ikke stemte overens med Trumps syn på Rusland og præsident Vladimir Putin.

I januar sagde Coats til Kongressen, at det ikke var sandsynligt, at Nordkorea ville opgive sine atomvåben. Dermed modsagde han præsidenten, der havde hævdet, at Nordkorea ikke længere udgjorde en trussel.

Det var også Coats, der bekræftede over for Kongressen, at Iran levede op til sin del af den atomaftale, der blev indgået under præsident Barack Obama. Trump har trukket USA ud af aftalen.

Dagen efter, at Coats havde fortalt Kongressen dette, gik Trump til tasterne og klagede på Twitter over de "passive og naive" amerikanske efterretningsledere, som han opfordrede til at sætte sig "tilbage på skolebænken".

/ritzau/Reuters