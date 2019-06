Stephanie Grisham, som hidtil har været talskvinde for Melania Trump, er præsidentens nye pressechef.

Præsident Donald Trump udnævnte tirsdag Stephanie Grisham, som hidtil har været talskvinde for USA's førstedame, Melania Trump, til sin nye pressechef.

Meddelelsen om udnævnelsen blev offentliggjort af Melania Trump på Twitter.

Grisham afløser den afgående Sarah Sanders, som er blevet stærkt kritiseret for, at hun kun sjældent briefede journalister, som dækker Det Hvide Hus.

Grisham får også posten som kommunikationsdirektør, hvilket er en mere strategisk post, skriver førstedamen i sit tweet.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at @StephGrisham45 bliver den næste @PressSec & Comms Director! skriver Melania Trump og tilføjer:

- Hun har været hos os siden 2015. Vi kender ingen anden, som ville kunne tjene administrationen og vort land bedre.

Sarah Sanders - den afgående talskvinde - arbejdede også for Donald Trump, allerede før han blev præsident. Hun var blandt hans kampagnemedarbejdere op til præsidentvalget i november 2016.

Som talskvinde for Det Hvide Hus har Sanders været en af Donald Trumps nærmeste og mest betroede medarbejdere. Hun tiltrådte stillingen i august 2017. Hun efterfulgte Sean Spicer, der valgte at trække sig fra posten.

Inden da var hun vicepressetalsmand og havde allerede afholdt flere pressemøder i Det Hvide Hus som stedfortræder for Sean Spicer.

Sarah Sanders er 36 år, kommer fra staten Arkansas og er datter af tidligere republikansk guvernør i Arkansas Mike Huckabee.

/ritzau/AFP