Lørdag nat dansk tid holder Donald Trump - for første siden coronaudbruddet ramte USA - et stort vælgermøde i Tulsa, Oklahoma.

Og det forventes ikke at komme til at gå stille for sig.

Ifølge The Guardian har Trumps beslutning om at holde vælgermødet i Tulsa nemlig skabt forargelse blandt borgere i lokalsamfundet, der de seneste uger har indtaget byens gader og demonstreret over George Floyds død.

Vælgermødet løber af stablen mindre end to kilometer fra det historiske Greenwood-distrikt, som var åsted for raceoptøjerne i Tulsa i 1921 - et af de mest omfattende racemotiverede angreb i USAs historie.

Tusindvis af Trump-støtter er taget til Tulsa for at deltage i præsidentens første vælgermøde siden coronavirussens udbrud. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Tusindvis af Trump-støtter er taget til Tulsa for at deltage i præsidentens første vælgermøde siden coronavirussens udbrud. Foto: WIN MCNAMEE

Det sker også dagen efter, byen fejrede 'juneteenth' - en nationaldag, som markerer slutningen på slaveriet i USA.

»Hans planer om at holde vælgermøde (på dette tidspunkt, red), har potentielt kun forstærket følelsen af, at præsidenten, som tidligere er kommet med racistiske udtalelser, er uforstående over for en by, som forsøger at gøre op med deres racistiske og voldelige fortid,« skriver CNNs politiske kommentator, Maeve Resten.

Derfor forventes det, at Trump-kritikere vil indtage gaderne i Tulsa, hvilket kan føre til sammenstød med de mange Trump-støtter, der skal deltage i vælgermødet.

Flere demonstranter har angiveligt også forsøgt at tvinge sig adgang til mødet. Derfor er der opsat høje hegn og vejblokader omkring BOK Center, hvor mødet skal afholde, ligesom der er et massivt politiopbud i området.

Trump selv har da også været ude og love en 'vild aften', ligesom han har benyttet Twitter til at true personer, som kunne finde på at demonstrere mod ham.

Rundt omkring i Tulsa er moddemonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med den amerikanske præsident. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Rundt omkring i Tulsa er moddemonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med den amerikanske præsident. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

'Alle demonstranter, anarkister, agitører og andre simple mennesker, som tager til Oklahoma, vær venlig at forstå, at i ikke vil få samme behandling, som den i fået i New York, Seattle eller Minneapolis. Det vi lvære en helt anden situation.'

Sådan skriver Donald Trump på Twitter med hentydning til de mange store Black lives matter-demonstrationer, der har været i ovenstående byer.

Den amerikanske præsident mener tydeligvis ikke, at deltagerne er blevet holdt i kort nok snor.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Eksperter frygter coronasmitte

Der er også en anden grund til, at Trumps beslutning om at holde et stort vælgermøde netop nu vækker forargelse.

Staten Oklahoma, hvor vælgermødet skal afholdes, oplever nemlig lige nu en markant stigning i antallet af covid-19-smittetilfælde.

Lokale sundhedsmyndighederne har derfor været ude og anbefale, at vælgermødet udskydes, fordi de frygter, at den tætte kontakt mellem de mange deltagende, som ikke er blevet opfordret til at bære mundbind, kommer til at føre til endnu flere smittetilfælde - og i værste tilfælde - dødsfald.

Vælgermødet skal afholdes i BOK Center i Tulsa, hvor der er plads til 19.000 personer.