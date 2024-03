Donald Trump, der går efter at lede USA, udfordrer nu den siddende præsident, Joe Biden, til debat på tv.

»Når som helst, hvor som helst,« skriver han torsdag på Truth Social, som er hans eget sociale medie.

Udfordringen lander, mens meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to, der ser ud til at skulle stå overfor hinanden ved præsidentvalget i november.

Trump på 77 har antydet gentagne gange, at Biden på 81 er for gammel og glemsom til at debattere mod ham, mens Biden omvendt har antydet, at det er Trump, der er senil, skriver BBC.

Kampagneanalytiker ved Kongressen, Camila Sebelius Winther, mener, at tv-debatterne bliver en dyst om midtervælgerne og »tvivlerne«.

»Dem, de vil påvirke,« siger hun om tv-debatterne, »er de midtersøgende vælgere, for man kan ikke vinde på fløjene.«

Det kan ifølge Camila Winther betyde, at man vil se »en mere afdæmpet Trump« under debatterne.

»Han er nok nødt til at tale hen over midten mere end ud til højrefløjen.«

Hun spår, at Biden, der har »brug for momentum« i sin kampagne, vil bruge en tv-debat på at lufte de resultater, han har skabt i sin periode som præsident.

Samtidig vil han gerne tale om abort, immigration og økonomi, siger Camila Winther.

Biden har endnu ikke oplyst, om han vil debattere med Trump før valget i november, skriver NBC.

En talsperson for Bidens kampagne, Michael Tyler, har besvaret udfordringen med en skriftlig udtalelse:

»Jeg ved godt, at Donald Trump tørster efter opmærksomhed og kæmper for at appellere bredere,« lyder det.

Men »det er en samtale, vi tager på et passende tidspunkt.«