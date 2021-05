Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kommer ikke tilbage på Facebook.

Det står klart efter Facebooks uafhængige tilsynsråd har truffet beslutning i sagen onsdag. Den tidligere danske statsminister Helle Thorning er medformand i rådet.

Beslutningen er dog ikke endegyldig, da rådet i dets beslutning samtidig har bekendtgjort, at de vil tage stilling til sagen igen om seks måneder. Men indtil videre kan Donald Trump altså ikke poste på Facebook.

Siden angrebet på Kongressen den 6. januar, hvor vrede Trump-tilhængere stormede USAs politiske hjertekammer, har Facebook været lukket land for USA's tidligere præsident.

Dengang delte Donald Trump en video, hvor han sagde »Vi elsker jer, I er meget særlige« til de voldelige demonstranter, der var skyld i fem menneskers død i Washington D.C..

Derefter besluttede Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg, at det var for risikabelt at lade præsidenten ytre sig på de sociale medier. Derfor blev han bandlyst - i første omgang i 14 dage.

»De chokerende begivenheder de seneste 24 timer viser klart, at præsident Donald Trump har til hensigt at bruge sin tilbageværende tid som præsident til at underminere den fredelige og retmæssige magtoverdragelse til sin valgte efterfølger, Joe Biden,« sagde Zuckerberg.

Siden blev det forlænget.

Efterfølgende har det været op til Facebooks uafhængige organ, Tilsynsrådet (Oversight Board) at beslutte, om Trump må komme tilbage på Zuckerbergs sociale medier. Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er det eneste danske medlem i rådet, der primært består af jurister og politiske eksperter,

Flere fremtrædende personer udtrykte dengang kritik af Facebooks beslutning om at udelukke Trump. Den tyske forbundskansler, Angela Merkel kaldte det »problematisk«.

Eks-præsidenten er permanent udelukket fra Twitter, men forleden barslede han med sin nye blog »From the desk of Donald J. Trump«. På sitet fortsætter han med at fremsætte løgnen om, at det amerikanske valg 2020 blev stjålet.