Fremtiden er usikker for Donald Trump og hans familie.

Men én ting er sikkert. Donald Trump vil i resten af sit liv have stor magt i amerikansk politik.

Efter valgnederlaget til sin demokratiske modstander Joe Biden er Donald Trump ifølge avisen The New York Times stadig vred. Men samtidig nyder han angiveligt også det nyopståede kaos.

»Trump ved godt, at han har tabt. Men det forhindrer ham ikke i at påstå det stik modsatte.«

Donald Trump nægter at godtage valgresultatet.

Sådan siger en anonym kilde til avisen, der har hovedkontor i byen, hvor Trumps guldbelagte skyskrabere stadig strækker sig mod himlen.

»Præsidenten støtter den ene vanvittige sammensværgelsesteori efter den anden. Han tror ikke nødvendigvis på nogen af dem. Men han ved, at det medfører forvirring og kaos. Og kaos giver ham ekstra tid til at overveje, hvad fremtiden kan byde på,« siger en kilde i Det Hvide Hus til radiostationen NPR.

Og hvad kan fremtiden byde på.

I første omgang insisterer Donald Trump på, at valget var hærget af snyd, og at han i virkeligheden er vinderen.

Donald Trump har stadig millioner af amerikanske vælgere på sin side.

Både datter Ivanka og svigersøn Jared Kushner samt ledende republikanske stemmer som Karl Rove har angiveligt forsøgt at overbevise præsidenten om, at valget er afgjort til Joe Bidens fordel.

Og når døren til Det Hvide Hus 20. januar smækker bag ved Donald og Melania Trump, så har de stadig flere valg.

Modstandere vil fastholde, at Trump burde ende i fængsel på grund af stribevis af retssager. Andre kilder fortæller, at præsidenten allerede har planer om en landsdækkende TV-kanal MAGA-TV. Fox News vil betale millioner for en kommentator-kontrakt. Og endelig skriver avisen The New York Post, at Trump kan tjene noget nær 600 millioner kroner på diverse bøger, foredrag og film-aftaler.

Men fremtiden kan også føre tilbage til det sted, historien startede og snart ender, Det Hvide Hus.

Pro-Trump-demonstration i Beverly Hills, Californien.

Ifølge New York Times' anonyme kilder planlægger præsidenten nemlig at stille op til valget i 2024.

Og hvis det er dét, præsidenten vil, så er banen kridtet.

»Donald Trump har i den grad magten over sine republikanske kollegaer. Han har nemlig magten over millioner af vælgere. Trump kan så let som ingenting påvirke sine vælgere i hvilken som helst retning. 5. januar kan han således koste republikanerne magten i Senatet – ved at fortælle sine vælgere, hvem de skal stemme på. Og ved midtvejsvalget i 2022 kan han igen nærmest diktere resultatet for et sårbart republikansk parti,« siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Henderson påpeger, at præsidentens fineste opgave netop nu er at holde gryden i kog – holde tilhængernes opmærksomhed fanget. Og det gør præsidenten med bravour.

Men hvad med alle de andre personligheder i Trump-dynastiet?

Førstedame Melania Trump og præsident Donald Trump.

MELANIA TRUMP:

Ifølge adskillige medier bl.a. People Magazine, New Post og Vanity Fair er den amerikanske førstedame klar til at lade sig skille fra eks-præsidenten. Ifølge eks-veninden Stephanie Winston Wolkoff har Melania Trump forhandlet sig til en yderst gavmild ægteskabskontrakt, der angiveligt udløber i januar, så vejen skulle være banet.

Ivanka Trump.

IVANKA TRUMP og JARED KUSHNER:

Donald Trumps ældste datter og hendes milliardærægtemand har tilbragt de sidste fire år som præsidentens rådgivere. Nu planlægger de angiveligt at vende tilbage til deres forhenværende liv som VIPs i New York Citys overhalingsbane. Ifølge avisen The Daily Mail har mange tidligere venner dog slået hånden af parret.

Tiffany Trump, Eric Trump, Lara Trump, Senior Advisors Jared Kushner and Ivanka Trump, Kimberly Guilfoyle, and Donald Trump Jr.

ERIC, DONALD JR., LARA TRUMP:

Præsidentens to ældste sønner har angiveligt været ansvarlig for driften af familiens firma, mens faderen var præsident. Eks-Trump-rådgiver Brad Pascale har spået, at både Don Jr., Eric og dennes hustru Lara vil søge offentligt embede (senator, præsident).

Melania Trump side om side med sin og Donald Trumps tårnhøje og 14 år gamle søn Barron Trump.

BARRON TRUMP:

Præsidentens yngste barn er 14 år gammel. Barron er ifølge Vanity Fair tæt knyttet til sin mor, Melania Trump. Efter en opvækst i Det Hvide Hus vil Barron fortsætte sin uddannelse.

Tiffany Trump.

TIFFANY TRUMP:

Donald Trumps eneste barn med hustru nummer to Marla Marbles. Tiffany har forsøgt sig som både popsanger og model. I år færdiggjorde hun sin uddannelse som advokat.