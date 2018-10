Det får alvorlige følger, hvis det kommer frem, at Saudi-Arabien har dræbt en journalist, der er meldt savnet i Tyrkiet.

Det lover USA's præsident, Donald Trump, i programmet '60 Minutes' på den amerikanske tv-station CBS.

Her bliver Trump spurgt ind til sagen om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der ikke er set, siden han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul tidligere på måneden.

Tyrkiske embedsfolk påstår, at journalisten blev slået ihjel på konsulatet.

Saudi-Arabien nægter at have noget med Khashoggis forsvinden at gøre og kalder beskyldningerne »grundløse.«

»Vi vil nå til bunds i den her sag, og der vil være en alvorlig straf (hvis Saudi-Arabien har dræbt Khashoggi, red.). Vi vil blive meget oprørte og vrede, hvis det er tilfældet,« siger Trump i interviewet, som man kan se dele af på CBS' hjemmeside.

»Der er meget på spil, og måske særligt fordi det er en journalist. Der er noget rigtig forfærdeligt og ulækkert ved det,« lyder det videre fra præsidenten.

Han kommer ikke ind på, hvad en passende sanktion vil være. Men han afviser at annullere en enorm ordre på salg af militærudstyr til Saudi-Arabien.

»Alle i verden ville have den ordre. Rusland ville have den, Kina ville have den, vi ville have den. Og vi fik det hele, hver eneste del af den.«

»Jeg vil ikke bringe job i fare. Jeg vil ikke miste sådan en ordre. Der er andre måder at straffe på,« siger Trump.

Præsidenten forventer, at der »inden for en nær fremtid« vil komme et svar på, hvad der er sket med Jamal Khashoggi.

/ritzau/