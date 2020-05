Få dage efter drabet på den 46-årige sorte mand George Floyd er der brudt optøjer ud flere steder i USA.

Nu truer Trump med at indsætte militæret og skyde demonstranter, der stjæler.

På Twitter er det tydeligvis en amerikansk præsident, der har fået nok af de tiltagende uroligheder, der begyndte i Minneapolis, men har spredt sig til andre byer.

Præsidenten skriver over to tweets følgende:

'Jeg kan ikke lade stå til, mens det her sker i den skønne, amerikanske by Minneapolis. Et totalt mangel på lederskab. Enten tager den svage venstreorienterede borgmester Jacob Frey sig sammen og får byen under kontrol, eller også sender jeg Nationalgarden ind for at få jobbet gjort.'

Demonstranter foran en politistation i Minneapolis, som de har sat ild til. Foto: KEREM YUCEL Vis mere Demonstranter foran en politistation i Minneapolis, som de har sat ild til. Foto: KEREM YUCEL

'Disse banditter sværter George Floyds minde til, og det vil jeg ikke lade ske. Jeg har lige snakket med guvernør Tim Walz og fortalte ham, at militæret er på vej for at hjælpe ham. Hvis der opstår problemer, så vil jeg tage kontrollen, men når plyndringerne begynder, så begynder vi at skyde. Mange tak!'

Videoer fra Minneapolis af personer, der plyndrer supermarkeder, er dukket op på sociale medier. Samtidig har demonstranter sat ild til flere bygninger - herunder en politistation i byen.

Torsdag aften var meldingerne dog umiddelbart, at der ikke var alvorligt tilskadekomne i forbindelse med optøjerne.

Voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter i Minneapolis efter George Floyds død. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter i Minneapolis efter George Floyds død. Foto: STEPHANIE KEITH

Guvernør Tim Walz har allerede fortalt, at han sender 500 soldater fra Nationalgarden ind for at opretholde ro.

Optøjerne og demonstrationerne begyndte, efter 46-årige George Floyd mistede livet, da han blev anholdt af fire politibetjente.

Den ene af betjentene valgte at fastholde George Floyd ved at lægge ham på asfalten og lægge et knæ på hans hals, indtil Floyd mistede bevidstheden og sidenhen døde. Siden er de fire involverede politibetjente blevet fyret fra deres job. Der er nu en undersøgelse i gang af sagen.

Den brutale video, hvor politibetjenten knæler på George Floyds hals kan ses herunder. Vi advarer om voldsomme billeder.