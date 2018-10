USAs præsident Donald Trump truer med at lukke grænsen til Mexico.

Det vil ske, hvis en større gruppe migranter fra Centralamerika har held med at komme til USA fra nabolandet i syd. Det skriver præsidenten på Twitter.

'Jeg må på det kraftigste opfordre Mexico til at stoppe dette voldsommme angreb - og hvis Mexico ikke evner det, vil jeg bede det amerikanske militær om at LUKKE VORES SYDLIGE GRÆNSE,' skriver Donald Trump som led i flere Twitter-opdateringer om situationen.

Samtidig anklager han Guatemala, Honduras og El Salvador for at gøre for lidt for at stoppe de mange migranter.

Gruppen af kommende immigranter udgør omkring 4.000 personer. De har forladt Honduras og planlægger at rejse gennem Mexico til grænsen til USA, hvilket altså har gjort den amerikanske præsident rasende.

Torsdag har Trump samtidig meddelt, at han kommer til at sætter en stopper for nødhjælp for millioner af dollars til Honduras,

»Jeg stopper alle betalinger til de lande, der lader ikke lader til at have kontrol over sin egen befolkning,« lød det fra præsidenten.

Præsidenten mener, at "stormangrebet mod vores land" omfatter kriminelle personer og narkotika, der "strømmer ind" - og bekæmpelsen af immigranterne er langt vigtigere end handel og en mulig ny handelsaftale med Mexico.

Mexico har advaret om, at alle, der trænger ind i landet på ulovlig vis risikerer fængsel og deportation. 500 politibetjente er blevet udstationeret i Tapachula. Det ventes, at immigranterne ankommer heritl i løbet af torsdagen.

Hundredevis af immigranter ventes at følge trop de kommende dage.

Det er langt fra første gang, at den amerikansk-mexicanske grænse får Trump op i det røde felt. Tilbage i foråret gav immigrationen præsidenten anledning til at indføre den omstridte politik om at splitte familier ad.

Tilbage i april luftede han samtidig planer om at sende titusinder af soldater til grænsen, indtil hans meget omtalte mur er bygget. Det nægtede mindst fem delstater at bidrage til.

En af Trumps mærkesager i løbet af de to år, han har siddet på præsidentposten, er sikkerheden ved grænsen til Mexico.

Han har gentaget sit løfte om at bygge en mur langs grænsen og har flere gange raset imod, hvad han betegner som en strøm af voldtægtsforbrydere, bander og andre former for "dårlige hombres".

Fredag mødes USAs udenrigsminister Mike Pompeo med Mexicos præsident Enrique Pena i Mexico City for at drøfte sagen.

Mexicos udenrigsministerium har indtil videre ikke kommenteret Trumps udmeldinger.