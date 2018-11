- Jeg kan ikke lide aggression, siger USA's præsident om Ruslands beslaglæggelse af ukrainske skibe ved Krim.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at aflyse et planlagt møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, når de senere på ugen deltager i et G20-topmøde i Argentina.

Det siger Trump til avisen Washington Post.

Årsagen er Ruslands sammenstød med ukrainske flådefartøjer ved Krim.

Rusland beslaglagde søndag tre ukrainske skibe og anholdt besætningen. Det har fået Ukraine til at indføre militær undtagelsestilstand i 19 af landets 27 regioner.

Mødet mellem Trump og Putin er aftalt til at finde sted på sidelinjen af topmødet i Buenos Aires.

På spørgsmålet, om situationen ved Krim vil få konsekvenser, svarer Trump, at han overvejer at aflyse mødet med Putin.

- Jeg får meldinger om det i aften (tirsdag, red.), og det vil afgøre, hvad der skal ske med mødet.

- Måske vil jeg ikke holde dette møde. Vi får at se, afhængig af hvad der dukker op i aften.

Han bliver spurgt, om den amerikanske befolkning skal bekymre sig for, hvad der sker ved Krim.

- Jeg kan ikke lide aggression. Jeg ønsker ikke aggression overhovedet. I øvrigt skulle Europa heller ikke bryde sig om den aggression. Og Tyskland skulle ikke bryde sig om den aggression, svarer han.

Han anklager herefter Tyskland for ikke at bruge nok penge på det fælles forsvar i Nato.

- De gør absolut ikke nok. Mange af disse lande gør ikke nok over for Nato. De bør bruge mange flere penge, siger han.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, fordømte mandag i FN's Sikkerhedsråd Ruslands fremfærd.

Trump har været under pres for at aflyse sit møde med Putin. I modsat fald ville det kunne opfattes som stiltiende accept af tingenes tilstand.

Den ukrainske halvø Krim blev i 2014 annekteret af Rusland, mens et prorussisk oprør var under opsejling i det østlige Ukraine. USA og EU har siden i flere omgange straffet Rusland med sanktioner.

/ritzau/