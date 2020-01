Skulle Irak og USA ikke kunne enes om en mulig hjemsendelse af amerikanske tropper, vil USA straffe Irak.

USA's præsident, Donald Trump, truer natten til mandag dansk tid Irak med drastiske sanktioner, hvis landet på fjendtlig vis smider amerikanske soldater ud af landet.

Det irakiske parlament har opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition ud af Irak, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani fredag blev dræbt i et amerikansk luftangreb i Iraks hovedstad, Bagdad.

Men skulle Irak ikke opfylde de amerikanske betingelser for et muligt tilbagetog, vil landet blive ramt af sanktioner "som aldrig før", udtaler Trump.

- Hvis der er nogen form for fjendtlighed, og hvis de gør noget, der på nogen måde er upassende, vil vi pålægge Irak sanktioner - meget store sanktioner, siger Donald Trump.

Trump opfordrer blandt andet den irakiske regering til at erstatte omkostningerne for noget af den infrastruktur, som amerikanerne har været med til at bygge.

Det gælder blandt andet en større en militær flyplads, som har kostet milliarder af dollar.

- Vi trækker os ikke tilbage, medmindre de erstatter omkostningerne, siger Trump.

Skulle det ikke være muligt at finde en fælles løsning, vil han gribe til sanktioner.

- Til sammenligning vil Iran-sanktionerne virke harmløse, fortsætter den amerikanske præsident.

Udtalelserne kommer, i forbindelse med at præsidenten søndag aften lokal tid rejser med Air Force One fra delstaten Florida tilbage til Det Hvide Hus i Washington D.C.

Her gentager han også trusler om, at en eventuel iransk gengældelse for det amerikanske droneangreb vil blive mødt med en voldsom amerikansk gengældelse.

