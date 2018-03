Hvis EU reagerer med en straftold på amerikanske varer, kan europæiske biler blive dyrere i USA, siger Trump.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, vil indføre told på europæiske biler, hvis EU indfører told på amerikanske varer som svar på Trumps planer om at lægge told på stål og aluminium.

Det skriver præsidenten på Twitter.

- Hvis EU ønsker yderligere at øge de i forvejen massive afgifter og barrierer mod amerikanske virksomheder, som driver forretning der, vil vi simpelthen indføre en told på deres biler, som frit strømmer ind i USA, skriver præsidenten.

- De gør det umuligt for vores biler (og andet) at sælge der. Stor handelsubalance!, fortsætter Trump.

Præsidenten beklager sig også over det amerikanske handelsunderskud, som ifølge ham skyldes USA's "meget dumme" handelsaftaler og politikker.

Trump skriver på Twitter, at USA's arbejdspladser og rigdom "gives væk til andre lande, der har udnyttet os i årevis".

- De griner af, hvor store fjolser vores ledere har været. Ikke længere!, tilføjer han.

Torsdag meddelte Trump, at han har planer om at indføre en told på 25 procent for al importeret stål og 10 procent på diverse aluminiumsprodukter.

Det fik omgående mange af USA's handelspartnere til at overveje lignende tiltag, herunder også EU.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker reagerede torsdag skarpt.

- Vi vil ikke sidde stille, mens vores industri bliver ramt af uretfærdige tiltag. EU vil reagere bestemt og rimeligt for at beskytte vores interesser, sagde han ifølge BBC.

Juncker har nævnt Harley-Davidson motorcykler og Kentucky bourbon som nogle af de amerikanske varer, der kan komme told på, hvis Trump gør alvor af sine planer.

Kommissionen frygter, at metaller, der normalt vil blive solgt til USA, vil flyde ind på det europæiske marked og presse europæiske firmaer, når amerikanerne skruer på toldsatsen.

Talsmand for EU-Kommissionen Alexander Winterstein siger, at EU har forberedt sig på en sådan situation gennem noget tid.

Han tilføjer, at der kan blive taget en beslutning i EU-Kommissionen allerede onsdag.

Trump erklærede siden, at handelskrige er "gode og nemme at vinde".

/ritzau/dpa