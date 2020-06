Før lørdagens kontroversielle Trump-vælgermøde i Tulsa, Oklahoma gør både politi og lokalbefolkning sig klar til ballade og måske vold.

Foran storbyens BOK Center, hvor der er plads til knap 20.000 tilskuere, har præsidentens mest indædte fans allerede ligget og siddet i kø i over en uge for at sikre sig plads. Og ifølge Trumps genvalgskampagne har over én millioner personer på forhånd søgt om billet.

I flere kilometers radius omkring den store arena har butiksejere slået brædder for deres vinduer og politiet har placeret tonstunge betonbarrikader for at forhindre uvelkomne køretøjer i området. Og via twitter og andre sociale medier er Donald Trump selv godt i gang med at 'varme' tilskuerne op.

»De hadefulde demokrater forsøger at stoppe vores fantastiske MAGA rally. De er bange. Nu har vi brug for al jeres støtte.«

Trump-fans har ligget og siddet i kø i over en uge. De vil være sikre på at komme ind til lørdagens vælgermøde i Tulsa, Oklahoma. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere Trump-fans har ligget og siddet i kø i over en uge. De vil være sikre på at komme ind til lørdagens vælgermøde i Tulsa, Oklahoma. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

Sådan skriver præsident Trump på en sms-besked, der fredag morgen tikkede ud til millioner af vælgere.

Og selvom godt halvdelen af de Trump-fans, der allerede nu er klar til rykke ind i The BOK Cennter, bærer ansigtsmasker, så smed præsidenten lidt ekstra benzin på den i forvejen flammende maskediskussion. Under et interview med avisen The Wall Street Journal sagde Trump således, at visse amerikanere ikke bærer maske for at beskytte sig selv imod coronavirussen med derimod for at signalere, at de ikke kan lide ham (Trump).

Oklahomas guvernør Kevin Stitt er tryg ved idéen om et kæmpemæssigt Trump-vælgermøde, også selvom Oklahoma netop nu melder om rekordmange nye Covid-19-tilfælde.

Hovedstaden Tulsas ligeledes republikanske borgmester G.T. Bynum har derimod ikke lagt skjul på, at Trump-festen efter hans mening burde udskydes.

En ung Trump-fans Keegan Smith venter spændt foran BOK Center i Tulsa, Oklahoma. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere En ung Trump-fans Keegan Smith venter spændt foran BOK Center i Tulsa, Oklahoma. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

Foran The BOK Center har der ifølge lokalavisen Tulsa World allerede været højrøstede sammenstød imellem Trump-fans og præsidentens modstandere.

I kølvandet på de raceuroligheder, der siden drabet på den sorte mand George Floyd har hærget i USA, forventer ordensmagten i Tulsa demonstrationer imod Trump-festen, der er den første siden coronakrisens start i begyndelsen af marts.

Og også her smider Donald Trump ifølge sine politiske modstandere brænde på bålet. Således skriver præsidenten på twitter:

»Til demonstranter, anarkister, hærværksfolk og andre udskud. Hvis I kommer til Oklahoma, så skal I ikke forvente at blive behandlet så nænsomt, som I blev i New York, Seattle og Minneapolis. Her kommer der helt andre boller på suppen.«

»Præsidenten truer ganske enkelt amerikanske borgere med politivold. Det er frastødende,« siger den demokratiske leder Nancy Pelosi til CNN.

Til det store vælgermøde, der starter lørdag eftermiddag, opfordrer Trumps organisation alle til at være 'forsigtige'.

Der er dog ingen krav om, at deltagerne bærer beskyttelsesmaske.

Men for en sikkerhedsskyld skal samtlige deltagere før de får adgang til The BOK Center skriver under på en kontrakt, hvori de lover ikke at sagsøge Donald Trump, hvis de imod alle (Donald Trumps) forventninger skulle blive smittet med Covid-19.