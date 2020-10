Mandag besøger præsident Donald Trump og Joe Biden svingstaten Pennsylvania for at sikre de sidste stemmer.

Med otte dage tilbage til præsidentvalget i USA kæmper begge præsidentkandidater for at overbevise de sidste vælgere.

Mandag besøger både Donald Trump og Joe Biden den vigtige svingstat Pennsylvania.

Selv om Biden er foran i meningsmålingerne, forudsiger Trump sejr i delstaten, der en af de afgørende for valgresultatet.

- Vi vinder Pennsylvania, vi vinder det hele, siger den republikanske præsident til et tætpakket og jublende publikum i byen Allentown.

Biden optræder for en noget mindre publikum i byen Chester. Her siger Biden, at han "ikke er alt for skråsikker på noget" og "med Guds vilje" ville han vinde Pennsylvania, delstaten, hvor han er født.

- Jeg tror, vi vinder Michigan, jeg tror, vi vinder Wisconsin. Jeg tror, vi vinder Minnesota. Jeg tror, at vi har en chance i Ohio. Jeg tror, vi har en chance i North Carolina. Vi har en chance i Georgia, tilføjer Biden med henvisning til andre svingstater.

Trump siger, at "et eksistentielt" spørgsmål for Pennsylvania er, hvorvidt Biden vil føre USA væk fra olie og naturgas, som han lagde op til under tv-debatten i sidste uge.

- Han vil have vindmøller, der er fremstillet i Kina og Tyskland. Bidens plan er en økonomisk dødsdom for Pennsylvanias energisektor, siger Trump.

I Chester forsvarer Biden sig og siger, at han ikke har planer om at lukke oliefelter.

- Jeg investerer i ren energi, siger han.

Trump fortæller journalister, at han forventer at vinde større i Pennsylvania, end den snævre sejr han vandt i 2016 mod demokraten Hillary Clinton.

Sammen med Michigan og Wisconsin betragtes Pennsylvania som måske de mest afgørende svingstater ved det kommende valg 3. november.

De tre stater stemte fra 1992 til 2012 på Demokraternes kandidat, men i 2016 løb Trump med snævre sejr i alle tre delstater.

/ritzau/Reuters