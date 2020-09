Donald Trump holdt søndag indendørs vælgermøde i Nevada og brød i samme ombæring coronaregler i delstaten.

USA's præsident, Donald Trump, har søndag holdt sit første indendørs vælgermøde i månedsvis i byen Henderson i delstaten Nevada. Det er på trods af, at delstaten forbyder indendørs forsamlinger på mere end 50 personer.

På vælgermødet talte præsidenten i over en time til en energisk gruppe af støtter. Mange af dem bar ikke ansigtsmaske, på trods af at de sad ganske tæt.

Vælgermødet blev holdt på en lokal fabrik i byen, der er ejet af en af Trumps tilhængere.

- Bed jeres guvernør om at åbne staten, opfordrede Trump blandt andet sine tilhængere til undervejs.

Han talte også om, at USA er ved at nå til "sidste sving" under coronapandemien.

- Om 51 dage fra nu vinder vi Nevada, ligesom vi også vinder fire år mere i Det Hvide Hus, sagde Trump.

Kathleen Richards, der er talskvinde for byen Henderson, siger til CNN, at Trumps vælgermøde er et brud på Nevadas coronaregler, og at fabrikken, hvor mødet blev holdt, kan miste sin forretningslicens.

/ritzau/dpa