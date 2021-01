Trods ærkefjende Nancy Pelosis stærke advarsel til militærets øverstbefalende, Donald Trump, tog han alligevel den såkaldte 'nuclear football' med på sin tirsdagstur til Texas.

Det vil sige, at den amerikanske præsident kan give ordre til atomkrig, uanset hvor han befinder sig. Tasken med 'the nuclear football' indeholder nemlig både knap og koder til de talløse amerikanske atommissiler.

Efter sidste uges væbnede angreb på den amerikanske regeringsbygning i Washington, D.C. havde den demokratiske flertalsleder, Nancy Pelosi, ellers bedt militærleder Mark A. Milley (leder af the joint chiefs) om at sikre, at Donald Trump ikke længere kunne komme i nærheden af 'atomknappen'.

»Her til morgen talte jeg og Mark A. Milley om muligheden for at forhindre en uafbalanceret præsident i at starte en militær aktion og derved bringe nationens sikkerhed i fare. Den overhængende fare kunne ikke være større,« sagde Nancy Pelosi i en pressemeddelelse.

En soldat bærer den såkaldte 'nuclear football' om bord i præsidentens helikopter – på vej til Texas.

I sin pressemeddelelse afslørede Nancy Pelosi ikke, hvordan militæret reagerede på hendes usædvanlige opfordring.

Dog udsendte samme Mark A. Milley i går en skriftlig opfordring til USA's samlede militær, hvori det understreges, at kun 'lovlige ordrer' skal følges.

Således kan de øverste amerikanske generaler samt landets forsvarsminister stadig forhindre det ultimative atomvåbenangreb, hvis ordren ikke gives på lovligt grundlag.

Trods advarslen fra Nancy Pelosi fulgte tasken med de amerikanske atomvåbenkoder dog med til Texas, hvor Trump blandt andet inspicerede en del af grænsemuren imod Mexico.