USA's præsident beskylder Canadas premierminister for at lyve i kovending om opbakning til G7-slutkommuniké.

Charlevoix. Få timer efter offentliggørelsen af en fælleserklæring fra G7-topmødet i Canada meddeler USA's præsident, Donald Trump, at han alligevel ikke kan støtte indholdet i slutkommunikéet.

Det skriver Trump i et tweet natten til søndag dansk tid, hvor Canadas premierminister, Justin Trudeau, omtales som "meget uærlig og svag".

Trudeau var vært for mødet mellem lederne fra landene i G7.

- Baseret på Justins falske udtalelser på sit pressemøde, og på grund af at Canada pålægger vores amerikanske landmænd, arbejdere og virksomheder store toldsatser, så har jeg instrueret vores handelsrepræsentanter i ikke at tilslutte sig kommunikéet, skriver Trump.

Lørdag aften dansk tid meddelte Trudeau ifølge nyhedsbureauet Reuters, at selv om topmødet havde været præget at uoverensstemmelser i handelsspørgsmål, så havde samtlige syv ledere underskrevet et fælles slutdokument.

I erklæringen hedder det blandt andet, at de syv lande "anerkender, at fri, fair og handel til gensidig gavn er motor for vækst og job".

De syv landes ledere skrev endvidere under på, at de vil bestræbe sig på at reducere handelsbarrierer og statsstøtte.

Trump selv forlod G7-topmødet før tid for at koncentrere sig om det kommende møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

/ritzau/