'Du skal aldrig nogensinde true USA igen. Ellers kommer det til at få konsekvenser, som sjældent er set værre gennem historien.'

Sådan lyder ordene, som Donald Trump tidligt mandag morgen med blokbogstaver har tweetet henvendt til Irans præsident, Hassan Rouhani.

'Vi er ikke længere et land, der accepterer dine vanvittige ord om vold og død. Vær på vagt,' fortsætter den amerikanske præsident på Twitter.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. juli 2018

Udmeldingen fra Trump kommer, efter at Rouhani i en tv-transmitteret tale søndag truede med at forhindre skibe med olie i at passere Hormuzstrædet samt med 'alle kriges moder'.

»Fred med Iran er al freds moder. En krig med Iran vil være alle kriges moder,« lød det fra præsident Rouhani.

Også USA's udenrigsminister har søndag langet ud efter Iran. Det skete, da han talte på et møde med det iransk-amerikanske samfund i Californien.

Her langede Mike Pompeo ud efter Irans religiøse ledere, som han kalder for "hykleriske, hellige mænd", og han kritiserede landets regering, som ifølge Pompeo minder mere om en mafia end en regering.

»Nogle gange virker det som om, at verden er blevet følelseskold over for regimets autoritære principper og dens voldelige opførsel uden for landets grænser. Men det iranske folk tier ikke stille,« siger Pompeo.

»USA og præsident Donald Trump har heller ikke tænkt sig at tie stille. I lyset af iranske protester og 40-året for iransk tyranni har vi et budskab til Irans befolkning: USA hører jer, USA støtter jer, USA er med jer,« siger han.

Pompeo kritiserede i sin tale Irans politiske, retlige og militære ledere. Blandt andet for at deltage i omfattende korruption.

Pompeo langede samtidig ud efter landets religiøse ledere, ayatollaherne.

»Niveauet af korruption og velstand hos regimets ledere viser, at Iran bliver drevet af noget, der mere minder om en mafia end en regering,« lyder det fra den amerikanske udenrigsminister.

/ritzau/