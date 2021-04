Donald Trump tabte præsidentvalget og krævede omtælling af stemmerne. I delstaten Georgia talte man tre gange – og fandt ingen snyd. Siden er Joe Biden blevet indsat som præsident, men Trump-tilhængere er ikke overbevist.

Således viser en ny undersøgelse, at seks ud af ti republikanere fortsat mener, at der blev fusket med stemmerne ved valget.

Altså: Trump fik uberettiget frataget nøglerne til magten, hvorfor han bør genopstille i 2024, mener de seks ud af ti.

Det skriver Reuters på baggrund af en undersøgelse foretaget i dagene 30.-31. marts, hvor i alt 1005 personer har deltaget i undersøgelsen.

Der skulle gå to måneder, før Trump erkendte valgnederlaget. Foto: OCTAVIO JONES

Donald Trump tabte præsidentvalg 3. november 2020 til Joe Biden. Efterfølgende nægtede han ad flere omgange at erkende sit valgnederlag.

Trump har uden at fremlægge konkrete beviser flere gange sagt, at han er blevet frarøvet sejren på grund af valgsvindel.

I stedet krævede han omtælling af samtlige amerikanske stemmer. I enkelte stater var optællingen så tæt, at man valgte at tælle igen. I staten Georgia gjorde man det hele tre gange. Uden betydning.

»Vi har nu optalt lovlige stemmer tre gange, og resultatet er stadig det samme,« sagde Brad Raffensperger 7. december sidste år ifølge The New York Times.

Joe Biden. Foto: Yuri Gripas / POOL

At 60 procent af republikanerne fortsat hævder, at Trump blev snydt, er ifølge en ekspert i offentlig mening problematisk:

»Republikanerne har deres egen version af virkeligheden. Det er et kæmpe problem. Demokrati kræver ansvarlighed, og ansvarlighed kræver bevis,« siger John Geer, der er ansat ved Vanderbilt University, til Reuters.

Først 7. januar – mere end to måneder efter sit nederlag – erkendte Trump sejren til Joe Biden.

»Selv om jeg er fuldstændig uenig med resultatet af valget, og fakta underbygger det, vil der blive en velordnet overdragelse 20. januar,« sagde Trump i en meddelelse.

Fem blev dræbt i optøjerne ved Kongressen 6. januar, heriblandt en politimand. Foto: Stephanie Keith

Donald Trump kom med udmeldingen dagen efter optøjerne ved Kongressen, hvor fem blev dræbt.

Netop den dag – og Trumps rolle heri – er respondenterne i den førnævnte undersøgelse også blevet spurgt til.

59 procent af amerikanske statsborgere mener, at Trump bærer en del af ansvaret for ved at opildne til de voldelige optøjer.

Omkring 30 procent af disse er republikanere, skriver Reuters.