Hundredvis af Trump-tilhængere er lørdag på gaden i staten Washington og kræver resultat af valget omstødt.

En tilhænger af den amerikanske præsident, Donald Trump, har lørdag eftermiddag lokal tid skudt en venstreorienteret demonstrant foran delstaten Washingtons parlament.

Offerets tilstand kendes ikke.

Det skriver avisen The Seattle Times ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den mistænkte gerningsmand er anholdt.

Skyderiet er den mest voldelige handling på en særdeles urolig dag uden for parlamentet.

Politiet rapporterede således om "sporadiske konfrontationer" mellem tilhængere og modstandere af Trump. Mange personer bar desuden store rifler.

Urolighederne begyndte omkring klokken 11.00 lokal tid.

En stor gruppe Trump-tilhængere var samlet for at deltage i en demonstration i protest mod resultatet af præsidentvalget den 3. november, som Trump tabte til demokraten Joe Biden.

Samtidig havde en gruppe fra venstrefløjen arrangeret en moddemonstration under navnet "BLM: Washington mod fascisme".

Washingtons delstatshovedstad, Olympia, ligger cirka 100 kilometer sydvest for Seattle og 185 kilometer nord for Portland. I begge byer har der været voldelige politiske sammenstød siden i sommer.

I sidste weekend anholdt politiet i Olympia en 27-årig Trump-tilhænger for angiveligt at have affyret sin pistol ind i en menneskemængde.

Det skriver avisen The Olympian ifølge dpa.

Også i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., var der lørdag arrangeret demonstrationer mod valgresultatet foran Højesteret og justitsministeriets bygning.

Det er anden gang, at der er arrangeret en march til støtte for Donald Trump i Washington D.C. siden valget.

Blandt talerne ved lørdagens demonstration var Michael Flynn, der var Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver.

Han blev for kort tid siden benådet af præsidenten, efter at han var blevet idømt en fængselsstraf for at have løjet over for forbundspolitiet FBI.

- Vi står midt i en åndelig kamp for vores nations hjerte og sjæl. Vi kommer til at vinde, lød det fra Michael Flynn på talerstolen ifølge The Hill.

På Twitter skriver præsident Donald Trump, at flere tusinde er samlet i Washington for at støtte kampen for at omstøde valgresultatet.

- Wow. Tusindvis af mennesker samles i Washington til "Stop tyveriet". Jeg vidste ikke noget om det, men jeg vil mødes med dem, skriver præsidenten i et tweet.

/ritzau/