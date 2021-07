Dommedagsprofetier, løgne og radikaliserede vælgere.

Donald Trump gik lørdag på scenen i byen Sarasota for at forsikre sin trofaste vælgerskare om, at Trump-bevægelsen stadig er her. Begivenheden 'The 45-fest: Save America' tiltrak 25.000 amerikanere i solskinstaten Florida - som Trump vandt i 2020.

Eks-præsidenten truede amerikanerne med, at de kan kysse det idylliske amerikanske forstadsliv samt 'Fourth of July'-festerne farvel, hvis Joe Biden forbliver præsident.

Og så begyndte han at tale om valgsvindel. Igen.

Eks-præsident Trump til rally i Sarasota, Florida. Foto: Eva Marie Uzcategui Vis mere Eks-præsident Trump til rally i Sarasota, Florida. Foto: Eva Marie Uzcategui

»Vi har et sygt valgsystem. Husk dette: Det er ikke mig, der prøver at underminere det amerikanske demokrati. Jeg vil redde det. Vi kan ikke lade dem tage vores ytringsfrihed, så vi må snakke om korrupte valg. Hvis det sker, har vi kommunisme,« tordnede Trump fra scenen.

Eks-præsidentens tale overrrasker ikke USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen fra Syddansk Universitet, der forklarer, at Trumps mest hardcore vælgere regner med, at han bliver genindsat om lidt.

»En stor del af Trumps vælgere tror jo, at han bliver præsident igen til august, når de afslører valgsvindel. At han bliver genindsat. Men der findes jo ikke en eneste procedure, der gør det muligt. Det er en fuldstændig absurd ting,« siger han til B.T.

Det er blandt andet konspirationsteoretikerne i QAnon, der har sat konkrete datoer for denne genindsættelse, men det stopper ikke her. De vanvittige teorier er sivet ned i det konservative parti, og hele 53 pct. af de repulikanske vælgere tror, at Donald Trump vandt præsidentvalget i november.

Trump til rally i Florida. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Trump til rally i Florida. Foto: OCTAVIO JONES

Biden fik 7 millioner flere stemmer end Trump og vandt valgmandskollegiet med 306 stemmer. Trump fik 232.

»Der er en kult omkring Trump, og der er et republikansk parti omkring Trump. Men de politikere, der ikke er med i kulten, har besluttet sig for, at de bliver nødt til at lade som om, at de ikke har hørt det. For ikke at støde Trumps vælgere fra sig eller vække hans vrede,« siger Bjerre-Poulsen.

Det store spørgsmål er, om Trump vil gøre alvor ud af tingene og stille op igen i 2024. I sidste uge sagde han til Fox News' Sean Hannity, at han har taget beslutningen, men at han endnu ikke er klar til at tale om det.

»De andre kandidater står på spring for at overtage Trumps vælgere. Men de ved, at de på ingen måde skal anfægte hans lederstilling. Så får de et hak i tuden. Vejen er at holde sig tæt på ham. Der er sket en voldsom radikalisering blandt de repuplikanske vælgere. De lever i en parallel virkelighed,« siger han.

Mange Trump-støtter tror stadig, at han vandt valget i november. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Mange Trump-støtter tror stadig, at han vandt valget i november. Foto: OCTAVIO JONES

Det næste store spørgsmål er, om den nye gruppe radikaliserede vælgere kommer til at definere fremtidens republikanske parti. Om en ny Trump, der skaber mistillid til det amerikanske demokrati, er på vej.

»Det er det, der er det uhyggelige spørgsmål. Et af Bidens gennemgående temaer er, at vi bliver nødt til at bevise, at demokrati virker. Det har man aldrig skulle sætte spørgsmålstegn ved i en amerikansk sammenhæng. Før interesserede man sig for, hvordan demokratiet havde det andre steder i verden,« forklarer Bjerre-Poulsen.

Trump tordnede også mod Bidens økomiske politk fra scenen i Saratota. Eks-præsidenten har hele tiden varslet et økonomisk kollaps i USA, hvis ikke han blev genvalgt. Sådan er det dog ikke gået. Den amerikanske økonomi har det glimrende: Arbejdsløsheden er faldende og Dow Jones-indexet kører på skinner.

»Trump har altid brugt fiktion. Da han blev valgt sagde han også, at han overtog en økonomi, der havde det frygteligt. Men den havde været i konstant vækst siden oktober 2009. Så otte års konstant vækst, som han så alligevel fik vendt om. Mange af hans tilhængere troede, at det var rigtigt, at økonomien havde haft det dårligt,« forklarer Bjerre-Poulsen.

Trump-støtterne var festligt klædt ud. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Trump-støtterne var festligt klædt ud. Foto: OCTAVIO JONES

Den tidligere amerikanske præsident langede også ud efter Manhattens statsanklager, der nu har sigtet Trump Organization for skatteundragelse - og det forventes, at det blot er toppen af isbjerget. Mange flere sager kan komme frem i lyset nu - og spørgsmålet er, om Trump selv kan blive inddraget.

Men det betyder intet i Trump-land.

»Jeg har ingen mening om det. Man hører om det og kommer videre med sin dag. Jeg tror, det er en publicity-stunt. Manhattens statsanklager har villet finde noget længe. Det er et trofæ,« siger Trump-vælgeren Anthony Cabrera der var med til Trump-festen i Sarasota til The Guardian.

Det er helt forventeligt, at Trump-støtterne svarer således, mener Niels Bjerre-Poulsen:

»Du har en hård kerne af tilhængere, og det har ingen indflydelse på deres opbakning. Det er en personkult, og vi har kunnet se i de sidste fem år, at intet rører ham. De vælgere han mistede var uafhængige vælgere i forstæderne. Han har altid haft et loft over, hvor stor opbakning han kan få. Han er stadig den eneste præsident, der aldrig er nået i nærheden af 50 pct. opbakning. Han har også haft et gulv under, som lå omkring 35-37 pct. Men den er nok lidt lavere nu,« siger Niels Bjerre-Poulsen til B.T.

Det forventes, at Trump vil holde flere rallys i den nærmeste fremtid. Han er stadig udelukket fra både Twitter og Facebook.