Dem, der var med mig, gjorde det godt. Dem, der ikke var: Sig farvel!

Sådan lyder det fra Donald Trump på twitter dagen efter Midtvejsvalget.

På sit yndlingsmedie roser præsidenten sine tilhængere for deres indsats under valgkampen.

Samtidig langer han kraftigt ud efter sine modstandere, som han opfordrer til at 'sige farvel.'

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

Præsidenten raser også - vanen tro - mod 'en ondskabsfuld presse.'

Gårsdagens Midtvejsvalg viser et splittet USA. Med sejr til præsidentens parti i Senatet og sejr til demokraterne i Repræsentanternes Hus blev resultatet ikke entydigt.

Præsident Trump ser dog resultatet som en stor sejr og håner sine modstandere.

'De, som samarbejdede med mig ved dette fantastiske Midtvejsvalg ved at omfavne visse politikker og principper, gjorde det godt. De, der ikke gjorde: Sig farvel! I går var en meget stor sejr, og alt dette under et stort pres fra en slem og ondskabsfuld presse!'

Og der gik ikke mange minutter, før han var klar ved tasterne igen.

Her raser han over de 'talende hoveder', som efter præsidentens mening ikke giver ham og republikanerne kredit nok for resultatet og afslutter med et velkendt: 'Fake news!'

To any of the pundits or talking heads that do not give us proper credit for this great Midterm Election, just remember two words - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

Præsidentens parti står til at miste flertallet i Repræsentanternes Hus. Derimod fastholder repulikanerne sit flertal i Senatet.

Det fik Trump til - umiddelbart efter, at valgresultatet lå klart - til at juble på twitter.

'Kæmpe succes i aften. Tak til jer alle', skrev han.

I et tredje tweet onsdag eftermiddag dansk tid truer han også de politiske modstandere, der arbejder på at se præsidenten efter i sømmene hvad angår Rusland og hans personlige skatteforhold.

'Hvis demokraterne tror, de kan spilde skatteydernes penge på at undersøge os i Det Hvide Hus, så vil vi på samme måde blive tvunget til at overveje at undersøge dem for alle hullerne i den fortrolige information, og meget andet, på Senats niveau. Der skal to til at spille spillet.'