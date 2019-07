Selv Donald Trumps mest loyale tilhængere var ved at falde ned at stolen, da præsidenten søndag greb sin 'twitter-telefon.

Ud kom nemlig en racistisk tirade, der ville passe bedre til en 'White Power'-demonstration.

»Hvorfor tager de ikke bare hjem og løser problemerne på de totalt ødelagte steder, de kommer fra i stedet for at fortælle os, hvordan vi skal drive den amerikanske regering.«

Twitter-beskeden var (uden at nævne navne) adresseret til de fire nye kvindelige medlemmer af den amerikanske kongres Alexandria Ocasia-Cortez, Rashida Talib, Ayanna og Ilhan Omar.

Både Alexandria Ocasio-Cortez og hendes kollega Ilhan Omar blev valgt ind i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget sidste år. Begge unge politikere modtager hver uge dødstrusler fra påståede Trump-fans.

Tre af de fire kvinder er født og opvokset i USA. Sidstnævnte immigrerede sammen med sine forældre, da hun var 12 år Og alle fire kvindelige politikere er amerikanske statsborgere.

»Jeg ved knap, hvad jeg skal sige. Ud af alle de frastødende racistiske udtalelser, der er kommet ud af denne præsidents mund er dette måske den mest racistiske nogensinde,«

Sådan skrev lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, få minutter efter Trumps opsigtvækkende udmelding.

»Nogen føler sig morsomme her til morgen - en rigtig komiker,« lød det på tv-kanalen FoxNews, hvor journalisten Jedediah Bila uden held forsøgte af afskrive Donald Trumps twitter-udtalelse som en slags vittighed.

Præsidentens twitter-provokation sluttede dog ikke efter ovenstående citat.

Om Alexandria Ocasia-Cortez skrev han således, 'hun burde slet ikke være medlem af vores regering'.

Og Trump sluttede af med at sige: »Disse fire progressive demokratiske kvinder kommer oprindeligt fra nationer, hvis regeringer er så katastrofale - de værste i hele verden. De har virkelig brug for jer. I kan ikke tage afsted hurtigt nok.«

»Donald Trump siger 'Make America Great Again'. Men hvad han i virkeligheden mener er 'Make America White Again',« understregede Nancy Pelosi, der selv fornyelig har været i konflikt med sine fire yngre partifæller.

»Når præsidentens siger 'Make America Great Again', mener han i virkeligheden 'Make America White Again'. Han er åbenlys racist«. Sådan siger den demokratiske leder Nancy Pelosi.

De fire unge politikere forsøger således vedvarende at få deres leder Nancy Pelosi til at starte en rigsretssag imod Præsident Trump. Og i torsdags skrev Pelosi på twitter: 'Der er fire af dem. Og så mange stemmer vil de modtage'.

Men nu er de fire unge politikere igen forenet med deres mere midtsøgende partiformand - i fælles front imod Donald Trump.

I timerne efter præsidentens udtalelser på twitter, arbejdede presseafdelingen angiveligt på højtryk for at finde en forklaring, der ikke lød alt for utroværdig.

Og til CNN sagde Matt Wolking, der leder Det Hvid Hus' 'Rapid Response Team':

»Præsidentens mente blot, at de kvindelige politikere kunne finde inspiration ude i verden og så komme tilbage og hjælpe os.«