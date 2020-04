Det kommer nok ikke bag på nogen, at Donald Trump ikke er bange for at bruge store ord og armbevægelser.

Det kommer nok heller ikke bag på nogen, at netop disse store ord og armbevægelser af og til får præsidenten i problemer.

Dette gør sig også gældende for en udtalelse, han kom med i forbindelse med et af de daglige corona-pressemøder i Det Hvide Hus fredag.

»Antibiotika plejede at løse ethvert problem, men nu er et af verdens største problemer en bakterie, der er blevet så genial, at antibiotika ikke kan følge med,« lød det blandt andet fra Donald Trump på pressemødet.

På et pressemøde fredag kaldte Donald Trump coronavirussen en 'baktiere så genial, at antibiotika ikke kan følge med' Foto: KEVIN DIETSCH Vis mere På et pressemøde fredag kaldte Donald Trump coronavirussen en 'baktiere så genial, at antibiotika ikke kan følge med' Foto: KEVIN DIETSCH

Og netop den udtalelse fik adskillige mennesker på den anden side af skærmen op af stolen.

Flere af oplysningerne i udtalelsen er nemlig faktuelt forkerte.

'Vacciner, ikke antibiotika, bekæmper virusser. Der er en grund til, det hedder coronavirus,' skriver den britiske aktivist og advokat Dr Shola Mos-Shogbamimu .

En bruger ved navn Belinda Barnet skriver: 'Faktatjek: Antibiotika har *aldrig* haft en effekt på virusser.'

Trump: "Antibiotics used to solve every problem and now one of the biggest problems the world has is the germ has gotten to brilliant that the anti-antibiotic can't keep up with it." pic.twitter.com/FqYKdUEQmZ — Josh Marshall (@joshtpm) April 10, 2020

'Min 6-årig nevø ved, at antibiotika er ubrugelig til behandling af ALLE vira. Det gør Donald Trump ikke! Hvordan kan sådan en dum mand være vores præsident?,' skriver en tredje

USA er i skrivende stund det land, hvor flest personer er bekræftet smittet med coronavirus.

Alligevel er den amerikanske præsident ivrig for at genåbne landet igen.

Seneste melding fra Trumps administration lyder på, at 1. maj er en realistisk dato for en gradvis genåbning af landet. Det oplyses, at det fortsat er for tidligt at sige noget med sikkerhed.