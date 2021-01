USA's afgående præsident, Donald Trump, opfordrer demonstranter, der er trængt ind i Kongressen i Washington, til at opføre sig fredeligt og undgå vold.

Demonstranterne menes at være Trump-tilhængere, der protesterer mod valgresultatet fra november sidste år, hvor Trump tabte.

Det finder sted onsdag aften dansk tid. Der finder hårde sammenstød sted mellem politi og demonstranter.

'Jeg beder alle ved kongresbygningen om at forholde sig fredeligt. Ingen vold!,' skriver han på Twitter.

Tidligere skrev han:

'Støt venligst vores hovedstadspoliti. De er i sandhed på vores lands side. Forbliv fredelige.'

Han skriver det, efter at demonstranter er trængt ind i USA's Kongres, hvor man var i færd med formelt at godkende resultatet af præsidentvalget i november 2020.

Demonstranter i Washington. Foto: Cheriss May

Præsidenten beder dem ikke om at stoppe belejringen af Kongressen eller at trække sig tilbage.

Tv-billeder viser, at der er flere demonstranter på vej gennem Washington til Kongressen.

Inden sine tweets med opfordringer til at forholde sig fredeligt havde præsidenten skrevet en tirade på Twitter rettet mod sin vicepræsident, Mike Pence.

'Mike Pence havde ikke modet til at gøre, hvad der skulle have været gjort for at beskytte vores land og vores forfatning.'

Demonstranter har stormet USA's Kongres. Foto: WIN MCNAMEE

'USA forlanger sandheden,' skriver han.

Trump henviser til sin egen vicepræsident, der afviser at stå i vejen for den officielle udnævnelse af Demokraternes Joe Biden som præsident.

Donald Trump anerkender ikke valget af Joe Biden.

Mike Pence er blevet eskorteret væk fra Senatets kammer, oplyser journalister ifølge Reuters.

Tv-kanalen CNN rapporterer, at politiet bruger tåregas mod demonstranterne for at få styr på situationen.

Billeder på sociale medier viser, at vagter og betjente har trukket pistoler og stave og barrikaderet sig i selve kammeret.

Et andet billede viser en demonstrant, der har indtaget kammeret og sidder på formandsstolen.

/ritzau/