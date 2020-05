Det kan have store konsekvenser, hvis et lands politiske leder bliver smittet med coronavirus.

I Storbritannien sendte det chokbølger gennem landet, da premierminister, Boris Johnson, blev testet positiv for coronavirus.

Mange frygtede kortvarigt det værste, da han efterfølgende blev indlagt på intensiv i tre dage i slutningen af april.

En af verdens mest magtfulde personer USA's præsident, Trump, bliver derfor også skærmet og jævnligt testet for virussen.

Præsidenten har i to uger taget malariamedicn forebyggende mod coronavirus. Beslutningen er truffet efter "adskillige diskussioner" med hans læge. Eksperter - herunde førende danske - advarer dog kraftigt mod det. Arkivfoto. Foto: POOL Vis mere Præsidenten har i to uger taget malariamedicn forebyggende mod coronavirus. Beslutningen er truffet efter "adskillige diskussioner" med hans læge. Eksperter - herunde førende danske - advarer dog kraftigt mod det. Arkivfoto. Foto: POOL

På et pressemøde torsdag fortalte Trump, at han samme morgen igen var blevet testet og svaret var positivt.

I et lettere forvirrende forsøg på at være morsom får præsidenten formuleret, at testen var positiv.

»Jeg er netop blevet testet denne morgen, og testen var positiv i en anden forstand. Altså, jeg er positiv i negativ forstand. Hvilket betyder, at testen var negativ,« sagde han.

Trump afslørede forleden, at han forebyggende tager den omdiskuterede malariamedicin hydroxyklorokin.

President Trump announces that he has tested negative again for COVID-19: “I tested very positively in another sense … I tested positively toward negative.” https://t.co/rN66vZFXas pic.twitter.com/6Chrs68Rkn — ABC News (@ABC) May 21, 2020

»Jeg synes, det er godt. Jeg har hørt en masse gode historier,« sagde han i den forbindelse.

Sundhedseksperter har dog betvivlet midlets egentlige effekt, da der fortsat mangler tilstrækkelig forskning på området, og de har også advaret mod de alvorlige bivirkninger, som kan følge med.

Det ændrer dog ikke på Trumps holdning. På dagens pressemøde sagde præsidenten, at han nu havde taget malariamedicinen i godt og vel 14 dage.

»Og jeg er her stadig,« siger han.