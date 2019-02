Hun er den mest magtfulde kvinde i amerikansk politik nogensinde. Nu får en helt særlig applaus til præsidenten fra demokraternes leder, Nancy Pelosi, Twitter til at gå amok.

Billedet af formanden, der rækker begge sine klappende hænder frem mod Donald Trump som en slags klapsalve-pistol, tegner allerede til at blive ikonisk.

Øjeblikket indtraf under den amerikanske præsidents årlige tale til nationen i Kongressen, State of the Union, natten til onsdag dansk tid.

For er der to, der ikke kan sammen i amerikansk politik, er det netop Donald Trump og demokraternes magtfulde flertalsleder i Repræsentanternes Hus, 78-årige Nancy Pelosi.

Watch Nancy Pelosi hit Trump with a literal clapback pic.twitter.com/ti9LhZosfy — NowThis (@nowthisnews) February 6, 2019

Det er ikke mere end nogle uger siden, de to stod stejlt over for hinanden, da dele af det amerikanske statsapparat var ramt af lockout, fordi demokraterne ikke ville finansiere Trumps meget omtalte mur mod Mexico.

Derfor var der også mange brugere på Twitter, der spændte fulgte Pelosis reaktion på talen.

Nancy Pelosi applauding Donald Trump becomes hit meme on Twitterhttps://t.co/GWq3mZQop6 pic.twitter.com/mIoZUvcQId — NDTV (@ndtv) February 6, 2019

Trump understregede, at han stadig agter at bygge muren mod Mexico, og han langede kraftigt ud efter specialanklager Robert Muellers undersøgelse, som skal fastslå, om præsidenten havde usunde kontakter med russerne under valgkampen.

Flere af præsidentens punkter i talen fik da også Pelosi til at løfte øjenbrynene, ryste på hovedet eller til helt at undlade at klappe.

Through a single clap, Speaker Pelosi tells Trump she’s going to dog walk him. Iconic picture for the ages. pic.twitter.com/ooP8DYGU2m — Eugene Gu, MD (@eugenegu) February 6, 2019

Men Donald Trump indledte med at tale om samarbejde på tværs af partipolitik.

»Vi må afvise hævnens politik, modstand og gengældelse og omfavne det ubegrænsede potentiale for samarbejde, kompromis og fællesskabets bedste,« lød det blandt andet fra præsidenten, og det fik Nancy Pelosi til - sammen med resten af Kongressen - at rejse sig og klappe.

Politics. pic.twitter.com/TwGp4nnJES — Paul Farhi (@farhip) February 6, 2019

Omend hendes gestus virkede en kende demonstrativ.

Flere brugere på de sociale medier hæftede sig da også ved, at demokraten lignede en kvindelig James Bond, som med sit kropssprog lovede præsidenten kamp til stregen.