Talibanleder: Aftalen må føres ud i livet så hurtigt som muligt, så der kan blive fred i Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har haft "en god samtale" med Talibans leder, efter under skrivelsen af en fredsaftale i sidste uge.

- Jeg har haft en virkelig god samtale med lederen af Taliban. Vi vil ikke have vold, siger Trump, som tirsdag fortalte journalister om samtalen ved et pressemøde uden for Det Hvide Hus.

Tidligere skrev Talibans talsperson, Zabiullah Mujahid, på Twitter:

USA's præsident Trump har haft en telefonsamtale med Talibans leder, Abdul Ghani Baradar.

Mujahid antydede, at Baradar ikke havde givet nogen indrømmelser til Trump under samtalen.

- Baradar sagde til Trump, at "det er en grundlæggende ret for alle afghanere, at alle punkter i aftalen føres ud i livet så hurtigt som muligt, så der kan blive fred i Afghanistan, siger Mujahid.

Der blev ikke oplyst yderligere detaljer.

USA og den islamistiske talibanbevægelse underskrev lørdag en fredsaftale, som skulle føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

I henhold til aftalen skal USA i første omgang reducere antallet af soldater i Afghanistan til 8600 i løbet af 34 måneder.

Derefter er planen, at alle styrker fra USA og landets allierede skal være ude af Afghanistan i løbet af 14 måneder. Forudsætningen er, at Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet.

Det er meningen, at aftalen skal bane vej for forhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

Taliban siger imidlertid, at det ikke vil deltage i forhandlinger med den afghanske regering, før cirka 5000 Taliban-fanger løslades. Det sagde en talsmand for de islamistiske oprørere mandag.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, sagde søndag, at han ikke kender noget til aftaler om løsladelse af fanger.

Dette skaber tvivl omkring fredsplanen, som USA har presset hårdt på for at nå frem til.

