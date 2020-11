17 mails på et døgn fra den samme afsender.

Det ville de fleste nok beskrive som en massiv omgang spam.

Men det er sådan, det ser ud i manges indbakker i disse dage.

I hvert fald hvis man på et tidspunkt har givet sin mail til Donald Trumps valgkampagne. Eksempelvis i forbindelse med deltagelse i et kampagneevent.

Den store mængde mail er udtryk for én enkelt ting.

Donald Trump har ikke tænkt sig at smide håndklædet i ringen i forbindelse med det netop tabte præsidentembede.

Faktisk har han tænkt sig at gøre præcis det modsatte.

At kæmpe videre.

Donald Trump har ikke travlt med at forlade Det Hvide Hus efter valgnederlaget 3. november. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump har ikke travlt med at forlade Det Hvide Hus efter valgnederlaget 3. november. Foto: CARLOS BARRIA

Stort set alle de 17 mails fra det forgående døgn – fra middag tirsdag 17. november til middag 18. november – har nemlig de samme temaer.

Valget har været fuld af svindel, hvilket der ikke er beviser på. Delstater som Georgia og Michigan er gået til Trump eller er stadig mulige at vende til præsidentens fordel, hvilket der heller ikke er noget, der tyder på.

Og så har samtlig mails ét formål. At kalde til kamp for at »beskytte det amerikanske demokrati« ved at beskytte det, Trump-lejren beskriver som »en klar valgsejr«.

Og til det skal Trump og hans kampagne bruge penge. Og mange af dem.

Netop derfor er hver enkelt af de 17 mails indeholdende muligheden for donere både små og store beløb til Trump og kampagnen.

I en mail hedder det blandt andet:

'Jeppe, som jeg har sagt hele tiden, så ville brevstemmer skabe absolut KAOS. Dette er ren GALSKAB! Fake news-medierne forsøger at tie disse historier om uhørt store mængder valgsvindel ihjel, men det er vigtigt, at det amerikanske folk kender SANDHEDEN,' lyder det med selveste Donald Trump som afsender.

Tonen i samtlige mails er personlig. Hvilket netop denne mail er et godt eksempel på.

Sådan ser en Trump-mail ud. Vis mere Sådan ser en Trump-mail ud.

Afslutningen lyder nemlig:

'DU er det, der holder mig kørende hver dag, Jeppe. Jeg vil aldrig stoppe med at kæmpe for dig og denne nation. Tak.'

I en anden mail er der direkte anklager mod medicinalgiganten Pfizer, som i disse dage er blandt de første selskaber til at melde sig på trapperne med en coronavaccine.

Med Donald Trump som afsender skrives der:

'Som jeg har sagt hele tiden, så ville succesen med en coronavirusvaccine først blive annonceret efter valget. Pfizer og andre havde formentlig ikke modet til at lave denne HISTORISKE udmelding før valget 3. november, fordi de håbede, at det ville holde mig fra at VINDE STORT,' skrives det.

I denne mail anklager Trump medicinalselskaber som Pfizer for at holde vaccine-succes ude af offentligheden til efter valget. Vis mere I denne mail anklager Trump medicinalselskaber som Pfizer for at holde vaccine-succes ude af offentligheden til efter valget.

I andre af de 17 mails er der anklager om, at »venstrefløjen forsøger at stjæle valget«, anklager om, at genoptællingen af stemmer i Georgia, hvor det var helt tæt, er »falsk«, og et ønske om, at man fortsætter med at »kæmpe« sammen med præsident Trump.

Men det er ikke kun i mailformat, Donald Trump er gået i kampmode efter det afgjorte amerikanske valg, hvor Joe Biden på papiret har fået en komfortabel sejr med 306 valgmænd mod Trumps 232.

Også på Twitter har præsidenten været aktiv.

USA's præsident Donald Trump arbejder videre i den tro, at han fortsat kan indtage sædet i Det Hvide Hus. Foto: TOM BRENNER Vis mere USA's præsident Donald Trump arbejder videre i den tro, at han fortsat kan indtage sædet i Det Hvide Hus. Foto: TOM BRENNER

Mere end 20 tweets eller retweets er det blevet til i løbet af et døgns tid.

Blandt andet skriver præsidenten, at han mener, døde mennesker har stemt ved valget, hvilket der ikke er beviser på. Så skriver han, at valget var det mest sikre i forhold til indblanding fra udenlandske magter, hvilket han giver sin regering æren for. Og så sår han nok en gang tvivl om, hvorvidt brevstemmer var sikre ved valget.