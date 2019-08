Demokratiske politikere angriber Trump for at fostre ondt miljø vendt mod latino-indvandrere.

USA's præsident, Donald Trump, vil klokken 16 dansk tid henvende sig til nationen, efter to masseskyderier i weekenden har kostet 29 mennesker livet.

Demokratiske præsidentkandidater har beskyldt ham for i tale og tweets at have bidraget til et miljø, der gør dødelige angreb på latinoer og mexicanere sandsynlige.

I grænsebyen El Paso i Texas blev 20 mennesker dræbt lørdag. En 21-årig mand er sigtet for forbrydelsen. Han havde ifølge politiet lagt et manifest på de sociale medier, inden han begik sin forbrydelse.

Det peger i retning af, at han havde opbygget et had til latinamerikanere, som ifølge ham var ved at fortrænge hvide i USA. Syv af de dræbte var mexicanere.

Søndag blev ni mennesker dræbt under et natligt skyderi i byen Dayton i staten Ohio, inden gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet.

Efter skyderierne sagde Trump, at "had ikke har nogen plads i vores land".

- Dette er virkelig folk, som er meget, meget mentalt syge i alvorlig grad, fik han videre sagt.

Myndigheder og politi har ikke konstateret, at det skulle dreje sig om mentalt syge mænd, der står bag de to forbrydelser.

Flere demokratiske politikere har reageret på det, som Trump tidligere har sagt. De minder om, at det er ham, der omtaler latinoer, der forsøger at komme ind i USA, som kriminelle og voldtægtsforbrydere.

- Donald Trump er ansvarlig for dette, fordi han spreder frygt, had og fordomme, sagde den demokratiske senator Cory Booker til CNN. Han deltager i kapløbet om at blive USA' næste præsident.

- Hr. præsident, stop dine racistiske og hadefulde retorik vendt mod indvandrere, lød det fra senator Bernie Sanders, der også søger at blive nomineret som demokraternes præsidentkandidat.

/ritzau/AFP