Donald Trump overraskede alle, da han under et pressekonferrence i Rosenhaven bag Det Hvide Hus fredag aften afslørede, at han højst sandsynligt ville lade sig teste for coronavirus.

Også selvom indrømmelsen tydeligvis ikke kom med præsidentens egen gode vilje.

Selvom Donald Trump for en uge siden blev fotograferet sammen med den coronasmittede brasilianske pressesekretær, Fabio Wajngarten har præsidenten ifølge flere medier (bl.a. New York Times) nægtet at lade sig teste. Ifølge avisen mente Trump, at en sådan test ville få ham til at se 'svag' ud.

Men efter følgende udveksling imellem den amerikanske journalist Weijia Jiang fra tv-stationen CBS og den tydeligt overraskede præsident, var der ingen vej udenom.

Mike Pence, Donald Trump og den coronasmittede Fabio Wajngarten til fest i Florida. Vis mere Mike Pence, Donald Trump og den coronasmittede Fabio Wajngarten til fest i Florida.

Jiang: »Den person, de i fredags blev fotograferet sammen med har siden testet positiv for coronavirus. Deres egen specialist Dr. Anthony Fauci sagde her til morgen, at alle, der har stået ved siden af en corronavirussmittet patient bør isolere sig selv i to uger.«

Trump: »Folk bør lytte til deres læge.

Jiang: »Opfører de dem ikke selvisk ved ikke at lade dem teste.«

Trump: »Jeg har heller ikke sagt, at jeg ikke skal testes.«

Jiang: »Skal de ...«

Trump: »Ja, men ikke på grund af fotografiet. Jeg ville gøre det alligevel.«

Donald Trump taler i Rosenhaven ved Det Hvide Hus. Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump taler i Rosenhaven ved Det Hvide Hus. Foto: SAUL LOEB

»Det var en ekstraordinær udveksling. Og nu har Trump intet valg. Og det bliver et fascinerende øjeblik for hele USA, ja, for hele verden, når resultatet kommer ind,« sagde CNN-journalist Jack Tapper, der ligesom mange andre overværede Trumps løfte om en coronavirus-test.

Egentlig var Donald Trump mødt op for at afsløre sine planer for USAs officielle reaktion på coronavirussen, der smittet godt 2000 amerikanere og i USA har kostet 41 mennesker livet.

Og efter en famlende TV-tale natten til torsdag, kom Donald Trump selv ifølge sine kritikere stærkt igen.

For det første erklærede den amerikanske præsident national krisetilstand. Et indgreb, der automatisk stiller noget nær 360 milliarder kroner til rådighed.

Donald Trump fremlægger plan for coronavirus. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Donald Trump fremlægger plan for coronavirus. Foto: SAUL LOEB - AFP

Disse penge skal bl.a. gå til til det, præsidenten selv kalder et 'historisk samarbejde' imellem den private og den offentlige sektor i USA.

Således kan amerikanske borgere fra på mandag gå ind på en Google-hjemmeside, hvor de først kan taste deres symptomer ind. Siden vil de få at vide, hvor sandsynlig en coronavirus-diagnose er.

Og hvis sandsynligheden er tilstrækkelig stor, vil brugeren blive henvist til et af de 'mange steder', hvor en test kan blive udført.

Testen kan ligesom i bl.a. Sydkorea blive foretaget i borgerens egen bil - drive-through stil. Og i samarbejde med Trump-regeringen har store amerikanske firmaer som Target, Walmart og CVS stillet parkeringsplads, personale, testmateriale og eksperter til rådighed.

Donald Trump. Foto: DOUG MILLS - AFP Vis mere Donald Trump. Foto: DOUG MILLS - AFP

Som resultat af Trumps plan genvandt det amerikanske aktiemarked næsten hele torsdagens rekordstore tab.

Og selv CNN's Jake Tapper, der normalt hører til iblandt Donald Trumps største kritikere, måtte indrømme:

»Det vil vil få amerikanerne til føle sig langt bedre tilpas.«

I øjeblikket kan 46 ud af de 50 amerikanske stater melde om coronavirus-smittede.