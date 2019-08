Modsat mange andre forsvarer El Pasos borgmester Trumps besøg i byen på onsdag efter et dødeligt skyderi.

Præsident Donald Trump vil onsdag besøge El Paso i Texas. Det sker, fire dage efter at byen lørdag blev ramt af et masseskyderi, der efterlod 22 mennesker døde, herunder syv mexicanere.

Det fortæller El Pasos borgmester, republikaneren Dee Margo.

- Præsident Trump ringede til mig i går. Han var utrolig venlig og tilbød at hjælpe på enhver måde, han kan, siger Dee Margo på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han kommer hertil onsdag, tilføjer borgmesteren.

Flere indbyggere i El Paso, der har en overvejende latinamerikansk befolkning, har allerede gjort det klart, at præsidenten ikke er velkommen.

Men borgmester Dee Margo, der er en udtalt tilhænger af Donald Trump, forsvarer planerne om et besøg af præsidenten.

- Borgmesterkontoret i El Paso byder officielt præsidenten for De Forenede Stater velkommen. Det anser jeg som min pligt, siger han til journalister mandag.

- Jeg vil bede præsident Trump om at støtte vores indsats med alle tilgængelige føderale ressourcer.

Det tidligere kongresmedlem fra Texas Beto O'Rourke, der kommer fra netop El Paso, og som forsøger at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalget i 2020, siger til avisen El Paso Times, at Trump bør holde sig væk fra byen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Beto O'Rourke har præsidenten nemlig "været med til at skabe det, vi så i El Paso".

De amerikanske myndigheder efterforsker lørdagens masseskyderi i et Walmart-supermarked i El Paso som en hadforbrydelse.

Trump er blevet beskyldt af sine modstandere for at vække vrede over etniske minoritetsgrupper med sin splittende retorik.

Mandag læste Donald Trump en erklæring op i Det Hvide Hus.

Her understregede han, at det ikke nødvendigvis er våbnene, der er skyld i de mange amerikanske masseskyderier.

- Det er psykiske lidelser og had, der trykker på aftrækkeren. Ikke våbnet selv, sagde Trump.

Han kaldte samtidig weekendens skyderier for "et angreb på vores nation" og opfordrede amerikanerne til at fordømme "racisme, fordomme og tilhængere af hvidt overherredømme".

Trump mener, at internettet, sociale medier og voldelige computerspil er med til at radikalisere mennesker.

I et andet masseskyderi natten til søndag lokal tid blev ni mennesker skudt og dræbt i Dayton, Ohio. Gerningsmanden blev efterfølgende dræbt af politiet.

/ritzau/