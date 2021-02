Donald Trump var angiveligt tæt på at skrige i raseri, da han overværede sin advokats åbningstale i Senatet onsdag.



Præsidenten følger sin egen rigsretssag langt fra begivenhedernes gang i sin luksusresidens i Florida, men han er efter sigende ikke tilfreds med den advokat, der repræsenterer ham.



Flere kilder, der er tæt på USAs tidligere præsident, fortæller til CNN, at Trump var på grænsen til at skrige af fjernsynet, da hans advokat Bruce Castor holdt sin åbningstale, skriver news.com.au.

Trump var ifølge CNNs kilder utilfreds med, at Bruce Castor tilsyneladende kæmpede med at fremlægge forsvarets hovedargument.

Advokat Bruce Castor foran Senatet, hvor han repræsenterer Donald Trump, under rigsretssagen mod den tidligere præsident. Foto: HANDOUT Vis mere Advokat Bruce Castor foran Senatet, hvor han repræsenterer Donald Trump, under rigsretssagen mod den tidligere præsident. Foto: HANDOUT



Nemlig at det er tvivlsomt, om forfatningen tillader, at man har en rigsretssag for en præsident, der ikke længere besidder sit embede.

Men det er ikke kun Trump, der tilsyneladende mener, at forsvaret gjorde et dårligt stykke arbejde.

»Jeg har ingen idé om, hvad han laver. Jeg har ingen idé om, hvad han siger,« udtaler den profilerede forsvarsadvokat Alan Dershowitz, som repræsenterede Trump ved hans sidste rigsretssag, til mediet Newsmax.

Også på Twitter undrede mange brugere sig over advokatens åbningstale.

Just getting around to watching Bruce Castor now. If he was your attorney when you got caught illegally downloading a movie, you'd probably end up in the electric chair — Christian Schneider (@Schneider_CM) February 10, 2021

»Jeg har lige set Bruce Castor. Hvis han var advokat for dig, mens du blev fanget i at downloade en ulovlig film, ville du formentlig ende i den elektriske stol,« joker en bruger.

En anden skriver:

»Bruce Castors strategi lod til at være at sige nogle ord. Indtil tiden var brugt.«

Det lykkedes da heller ikke Bruce Castor at overbevise senatorerne om, at rigsretssagen var forfatningsstridig.



Et flertal stemte nemlig for, at sagen kan fortsætte

Udover argumentet om at selve sagen er forfatningsstridig, bygger Trumps forsvar også på, at de udtalelser Trump kom med den 6. januar, da oprørere stormede kongressen, er beskyttet af retten til at ytre sig frit.

»Man kan ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at nogen foreslår, vi skal straffe folk for at ytre sig politisk i dette land,« sagde Bruce Castor under sin åbningstale.