USA's højesteret har afvist argumenter fra præsidentens advokater for at nægte at udlevere skatteoplysninger.

Den siddende præsident er ikke undtaget fra at udlevere sine finansielle oplysninger herunder sine skatteoplysninger. Det har den amerikanske højesteret torsdag afgjort.

Spørgsmålet er blevet gjort relevant af en sag ved en domstol i Manhattan i New York, der ventes at bede om Donald Trumps finansielle oplysninger fra hans tidligere revisorfirma Mazars LLP. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her ventes anklager Cyrus Vance at bede revisorfirmaet Mazars LLP og to banker Deutsche Bank og Capital One om finansielle oplysninger om Donald Trump fra hans tid som forretningsmand. Det var før, han gik ind i politik.

I alt ventes Cyrus Vance, der er politisk valgt som demokrat, at bede om oplysninger der spænder over mere end et årti. Oplysningerne skal bruges til en sag om skatteunddragelse.

Præsidentens juridiske hold har argumenteret for, at den siddende præsident til enhver tid er immun over for kriminelle efterforskninger. Holdet har henvist til retningslinjer fra landets justitsministerium.

Det argument købte syv ud af ni dommere i den amerikanske højesteret ret ikke. Blandt de syv var de to dommere, som Donald Trump selv har nomineret til at sidde som dommere i USA's højesteret, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

De fem andre er højesterettens formand, John Roberts, og de fire dommere, der normalt betragtes som liberale.

Netmediet Buzzfeed noterer sig, at offentligheden næppe får Donald Trumps skatteoplysninger at se.

Det skyldes, at den sag, som Cyrus Vance kører, har en karakter, så der allerede er nedsat et nævningeting. Og dokumenter udleveret gennem stævninger i sådanne sager er fortrolige, skriver Buzzfeed.

Den juridiske analytiker på tv-stationen CNN Jeffrey Toobin påpeger videre, at sagen nu ryger tilbage til domstolen i Manhattan. Her kan Trumps juridiske hold fremføre nye klager. De klager skal så gennem en appelinstans og muligvis tilbage i højesteret.

Groft sagt har præsidenten mistet argumentet, at han ikke kan retsforfølges, mens han er præsident. Men han kan stadig fremføre andre argumenter mod at udlevere oplysningerne, som derefter skal behandles.

Også det ene kammer i Kongressen, Repræsentanternes Hus, har bedt om at få adgang til Donald Trumps oplysninger.

Her mente den amerikanske højesteret dog ikke, at det var et spørgsmål, den skulle afgøre og sendte det tilbage til en lavere instans.

Præsidenten selv skrev på det sociale medie Twitter kort efter afgørelserne i den amerikanske højesteret:

- Dette er en politisk heksejagt. Jeg vandt Mueller-heksejagten og andre og nu skal fortsætte med at kæmpe i et politisk korrupt New York. Ikke fair mod dette præsidentskab og denne regering, skriver han.

/ritzau/