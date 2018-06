Ovenfor kan du se et lille udklip fra ceremonien.

Det var meningen, at det Hvide Hus og Donald Trump ville hylde Super Bowl-vinderne Philadelphia Eagles onsdag med en lille ceremoni i Washington DC.

Men den blev aflyst, da størstedelen af holdet nægtede at stå op under nationalsangen - det kan du læse mere om ved at klikke her. I stedet valgte præsidenten at afholde en seance, hvor han sang med på flere patriotiske sange. Heriblandt God bless America. Det gjorde han med mere eller mindre succes.

Donald Trumps optræden vakte opsigt på de sociale medier. Flere mener, at det er pinligt, at Trump havde svært ved at synge med på hele sangen. Han kunne tilsyneladende ikke teksten til sangen, som han selv havde valgt skulle fremføres.

Døm selv her.

Trump struggles with words to 'God Bless America' at rally to shame 'unpatriotic' NFL players https://t.co/IW8gN8LsMx pic.twitter.com/fCb3L9Vdt8 — ITV News (@itvnews) June 6, 2018

Flere gør grin med den amerikanske præsident på Twitter.

When you know the lyrics to God Bless America pic.twitter.com/BRK0G4Bdsv — The Daily Show (@TheDailyShow) June 5, 2018

This clip of Trump singing “God Bless America” is the best thing I’ve seen all week. https://t.co/zMPZZaA9Fi — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) June 6, 2018

Flere amerikanske medier har beskrevet episoden. Eksempelvis skriver det Trump-kritiske medie Huffington Post, at Trump bare gav op under sangen.

God Bless America blev skrevet af Irving Berlin under 1. Verdenskrig i 1918.

Giv din mening tilkende i afstemningen.